Tato sada z tržnice byla na začátku devadesátek hitem. Kdo ji najde zabalenou, může ji zpeněžit

Luxusní malá kalkulačka, hodinky a pero, tohle musel mít každý. Nejčastěji jsme pro tento zázrak jezdili na polské trhy. Konec osmdesátých a začátek devadesátých let přinesl éru novinek na náš trh. Dříve než obchody je začínaly nabízet vznikající vietnamské tržnice. Právě tam jste mohli narazit na tuhle zvláštní "značkovou" kombinaci. Obsahovala kalkulačku, digitální hodinky a pero a vše bylo baleno v dárkovém balení.
Něco takového rozhodně udělalo radost a my si teď povíme proč.
Valná většina sad dopadla neslavně
Kalkulačka byla na malou kulatou baterku a příliš dlouho nevydržela. Některé kalkulačky byly i solární. Hodinky také příliš nevydržely, ale hezké rozhodně byly. Zejména ty v růžové dámské sadě. Pásek byl plastový a pokud se vám neodtrhl přímo od hodinek, mohl se začít trhat u zapínání. Pero bylo velmi úzké a docela špatně se jím psalo. Popsat jím celý sešit bylo sci-fi, náplň to rozhodně nedala. A nemohli jste ji vyměnit.
Pero mělo navodit dojem luxusu
Ani jedna z těch věcí nebyla žádné ohromující kvality. Asi tak nějak si lze představit zboží z tržnice. Hitovka, každý to musel mít a bylo to in. Do roka se většinou něco z toho rozbilo, ačkoliv na dnešní „nekvalitu“ to rozhodně nemá. Někteří si ještě mohou pamatovat, že kalkulačka ještě zvláštně voněla.
Růžovo-bílá sada byla pro ženy, černá pak pro muže. Pero jako krásný doplněk, který měl navodit dojem luxusu. Ostatně i kalkulačka a hodinky měly pěkně vypracované detaily, které nás měly přesvědčit, že jde o technologický výstřelek.
Přesto po něčem takovém dnes sběratelé stále touží a pokud takovou sadu doma najdete, bude mít jistě pro některé retro nadšence cenu.
Napodobenina luxusního zboží
Nejde jen o nějakou náhodně poskládanou sadu. Tato sada nabízená v měkké papírové krabičce se slabým průhledným přebalem měla imitovat drahé značkové sety. Například fimy Seiko nebo Casio běžně nabízely sady, ve kterých byly digitální hodinky doplněny perem, nebo dokonce malým zápisníčkem.
Pero nebylo na psaní, věděli jste to?
Pokud vás nejvíce mrzelo nekvalitní pero, které bylo skutečně luxusního vzhledu, mám pro vás možná překvapivou zprávu. Pero v této sadě nebylo jenom na psaní. Počítalo se s tím, že si jím můžete na kalkulačce vyťukávat čísla. Proto bylo tenké a vlastně nebylo ani příliš určené na psaní, spíše na práci s kalkulačkou. Také v luxusních sadách bylo pero subtilnější nebo mělo úzkou špičku, aby se jím dalo ťukat na měkká tlačítka na klávesnici digirálních hodinek.
Zdroje článku: facebook, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková