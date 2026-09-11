Tato roláda je hvězda každé oslavy – masová, šťavnatá a díky náplni chutná bezkonkurenčně. Ideální na slavnostní stůl i obložené mísy

Masová roláda plněná žampiony a sýrem je přesně tím typem poctivého jídla, které okamžitě propojí celou rodinu u jednoho stolu. Tento svátečně vyhlížející pokrm v sobě kombinuje křehké mleté maso, podušené žampiony, rozteklý sýr a dokřupava opečenou slaninu na povrchu. Je to skvělá volba pro nedělní oběd, rodinnou oslavu i sytou večeři, ze které zaručeně nezbyde ani kousek.
Plněné masové rolády z mletého masa mají bohatou tradici ve středoevropské kulinářské kultuře, kde byly vždy oblíbenou alternativou k dražším celým pečením. Kouzlo tohoto receptu spočívá v použití toustového chleba namočeného v mléce přímo do masového základu. Tento jednoduchý trik zajistí, že roláda zůstane po upečení nádherně vláčná a nevysuší se. Obalení plátky slaniny navíc vytvoří ochranný obal, který udrží veškerou šťávu uvnitř a vytvoří dokonalou kůrku. Rozteklý sýr se žampiony pak po rozkrojení postará o lákavou mozaiku na talíři.
Velkou předností tohoto jídla je jeho vydatnost a praktičnost. Roládu si můžete snadno připravit dopředu a po upečení ji nechat chvíli odpočinout, aby se šťávy rovnoměrně rozložily a maso se při krájení nerozpadalo. Hodí se k ní klasická bramborová kaše, pečené brambory nebo lehký zeleninový salát.
Recept nabízí spoustu prostoru pro vlastní nápady. Do žampionové náplně můžete přimíchat nasekanou petrželku, trochu prolisovaného česneku nebo nadrobno nakrájenou jarní cibulku. Místo goudy či čedaru skvěle funguje i výraznější sýr s modrou plísní nebo uzený eidam. Pokud nemáte po ruce žampiony, výbornou službu udělají i podušené lesní houby nebo hrst čerstvého baby špenátu.
Mleté maso smíchejte s toustovým chlebem, namočeným v mléce. Přidejte vejce a směs ochuťte solí i pepřem. Ze směsi následně vytvořte obdélníkový plát na rovné ploše pokryté pečicím papírem.
Celý povrch masového plátu posypte nahrubo nastrouhaným sýrem a pokračujte s přípravou hub.
Tip: Použít můžete čedar, goudu nebo eidam.
V pánvi s rozpuštěným máslem smažte nakrájené osolené žampiony 4–6 minut. Z hub poté vytvořte širší pruh na jedné straně masového plátu, který následně zarolujte.
Vzniklou roládu obalte plátky slaniny a vložte ji do formy na pečení vyložené pečicím papírem. Tu vložte do předehřáté trouby na 180 °C a roládu pečte po dobu 45–55 minut.
Masovou roládu plněnou žampiony a sýrem nechte asi 10 minut odpočívat a poté ji servírujte nakrájenou na kousky.
Poznámka: Díky krátkému odpočinku z masa nevyteče zbytečně moc šťávy.
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Zdroj receptu: Nejchutnější Jídlo
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová