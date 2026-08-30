Tato přímořská destinace v září srazila ceny na historické minimum. Moře je tu bezkonkurenčně nejkrásnější v září

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Jakmile se děti vrátí do školních lavic, turistický trh zažívá dramatickou proměnu. Zatímco červencové a srpnové zájezdy dosahují cenových maxim, Egypt v září nabízí all inclusive pobyty za zlomek původní ceny. Cestovní kanceláře i hotelové řetězce reagují na pokles poptávky a pětihvězdičkový servis lze získat za částky srovnatelné s levnějšími evropskými destinacemi. Pro cestovatele bez školních dětí nastává ideální okno, kdy lze spojit luxus s úsporou.
Finanční výhodnost však není jediným důvodem, proč právě září patří k nejlepším měsícům pro návštěvu egyptského pobřeží. Rudé moře dosahuje v tomto období své absolutní teplotní špičky – voda akumulovala během horkých letních měsíců obrovské množství tepla a její teplota se pohybuje mezi 28 až 29 stupni Celsia. Koupání připomíná spíše termální lázně, což ocení rodiny s malými dětmi i milovníci dlouhého šnorchlování, kteří mohou ve vodě strávit hodiny bez pocitu chladu.
Podmořský svět v plné kráse
Kromě vysoké teploty hraje zásadní roli také vynikající viditelnost pod hladinou, která často přesahuje třicet metrů. Mořské proudy se po letních měsících uklidňují a plankton se drží v rovnováze, což vytváří dokonalé podmínky pro pozorování korálových útesů. Egyptské pobřeží patří díky své biodiverzitě k nejlepším potápěčským lokalitám planety a září ukazuje zdejší podmořský život v plné síle.
Marsa Alam představuje v tomto období volbu číslo jedna pro ty, kteří hledají klid a nedotčenou přírodu. Korálové zátoky jako Abu Dabbab nabízejí v září takřka stoprocentní šanci na pozorování mořských želv a dugongů přímo z pláže. Zmizení masových letních turnusů znamená, že útesy nejsou přehlcené lidmi, což má přímý vliv na chování mořských živočichů. Rejnoci, murény i hejna pestrobarevných korálových ryb se odvažují blíže ke břehu a korály netrpí vířením písku od velkých skupin plavců. Výhodou je také vlastní mezinárodní letiště, které turistům šetří zdlouhavý tříhodinový transfer z Hurghady.
Na severu ležící Hurghada a záliv Makadi Bay nabízejí vyvážený poměr mezi dostupností služeb a kvalitou koupání. Hurghada slouží jako výborný výchozí bod pro lodní výlety na ostrovy Giftun, kde se nacházejí mělčiny s jemným bílým pískem a tyrkysovou vodou. V září opadá nepříjemný přetlak na lodích i plážích, takže si člověk může vychutnat plavbu i potápění bez zbytečného spěchu.
Na Sinajském poloostrově láká Sharm el-Sheikh se strmými korálovými stěnami noříc se do hlubin přímo u hotelových mol. Blízkost národního parku Ras Mohammed přitahuje zkušenější potápěče, protože zářijové podmínky umožňují hladké ponory k vrakům lodí i na vyhlášené útesy Shark a Yolanda Reef bez silných povrchových větrů.
Příjemnější teploty otevírají prostor pro poznávání
Klimatické podmínky na souši se v průběhu září rovněž stabilizují. Zatímco červenec a srpen přinášejí spalující vedra často přesahující 40 stupňů Celsia, zářijové denní teploty se pohybují kolem příjemnějších 33 až 35 stupňů. Vzduch je díky nízké vlhkosti a stálému vánku od moře velmi dobře snášenlivý a večery jsou stále dostatečně teplé na posezení pod širým nebem bez nutnosti svrchního oblečení.
Tento pokles extrémních teplot otevírá prostor i pro poznávací výlety do vnitrozemí, které v létě bývají fyzicky neúnosné. Návštěva chrámových komplexů v Luxoru, Údolí králů nebo pyramid v Gíze je v září výrazně pohodlnější. Památky jsou navíc poloprázdné, což dává prostor vychutnat si tisíciletou historii bez tlačenic a dlouhého čekání ve frontách na vstup do hrobek.
Stabilní zářijový vítr vytváří v letoviscích jako El Gouna nebo Soma Bay ideální podmínky pro kitesurfing a windsurfing, což ocení aktivní sportovci hledající adrenalinové zážitky vedle relaxace na pláži.
Z organizačního hlediska je zářijová cesta do Egypta velmi přímočará. Doba letu z Prahy činí přibližně čtyři a půl hodiny, což je ve srovnání s exotickými destinacemi v Asii nebo Karibiku zanedbatelné. Vstupní vízum se řeší pohodlně po příletu na letišti nebo předem online – standardní jednovstupové turistické vízum stojí 25 USD a nejjednodušší je zakoupit ho přímo na letišti u oficiální bankovní přepážky před pasovou kontrolou. Egyptská infrastruktura je na zářijový provoz plně připravena a personál hotelů bývá po náročné hlavní sezóně klidnější a pozornější k jednotlivým hostům.
Spojení minimálních finančních nákladů, dokonale prohřátého moře, ustupujících veder a poloprázdných pláží staví Egypt v září do pozice destinace, která v poměru ceny a nabídnutého zážitku jen těžko hledá konkurenci. Plánujete cestu spíše za potápěním a klidem v Marsa Alam, nebo dáváte přednost zázemí velkých resortů a výletům za historií v Hurghadě?
Zdroje článku: cs.wikipedia.org, skrz.cz/, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková