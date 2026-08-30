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Tato přímořská destinace v září srazila ceny na historické minimum. Moře je tu bezkonkurenčně nejkrásnější v září

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Zatímco většina Evropy ukončuje letní sezónu, Egypt nabízí v září unikátní kombinaci rekordně teplého moře, vynikající viditelnosti pod hladinou a historicky nejnižších cen pobytů.
Tato přímořská destinace v září srazila ceny na historické minimum. Moře je tu bezkonkurenčně nejkrásnější v září

Tato přímořská destinace v září srazila ceny na historické minimum. Moře je tu bezkonkurenčně nejkrásnější v září

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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