Tato poctivá česnečka vás zaručeně postaví na nohy při nachlazení i uklidní bolavý žaludek po prohýřené noci. Příprava je extra snadná

Chladné podzimní dny přímo vybízejí k tomu, aby se na sporáku vařilo něco horkého a voňavého. Znáte ten okamžik, kdy přijdete domů promrzlí, odložíte kabát a nejraději byste si hned sedli k talíři pořádné domácí polévky? Právě tehdy přijde vhod poctivá česnečka. Není to jen rychlá polévka z několika surovin, ale jídlo, které připomene domácí kuchyni našich babiček. Tentokrát ji navíc doplní měkké brambory, rozpuštěný sýr, šunka a zlatavé chlebové krutony, které při každém soustu příjemně křupnou.
Hlavní roli samozřejmě hraje česnek, který je v české kuchyni oblíbený už po generace. Jeho výrazné aroma způsobují sirné sloučeniny, zejména alicin, který vzniká při krájení nebo drcení česneku. Česnek obsahuje také vitamin B6, vitamin C a mangan. Tradičně se využívá nejen jako koření, ale také jako součást domácí kuchyně v období nachlazení. Horký vývar pomáhá doplňovat tekutiny, zahřeje a díky výrazné chuti může přijít vhod i ve chvíli, kdy nemáte velkou chuť k jídlu.
Aby měla polévka plnou chuť, záleží také na správném zacházení s česnekem. Část můžete krátce orestovat na másle společně s cibulí, která dodá základu jemnou nasládlost, a zbytek přidat až ke konci vaření. Česnek si tak zachová výraznější aroma a nebude mít nepříjemně hořkou chuť. Pokud máte rádi jemnější variantu, použijte o několik stroužků méně a část vývaru nahraďte trochou smetany. Šunku lze vynechat nebo nahradit opečenou slaninou, která polévce dodá výraznější chuť. Naopak vegetariánskou verzi připravíte ze zeleninového vývaru a s větší porcí sýra. Podávejte ji ihned po uvaření, dokud jsou krutony krásně křupavé. Navrch můžete přidat ještě trochu strouhaného sýra, čerstvou petrželku nebo špetku majoránky.
Brambory oloupejte, omyjte a nakrájejte na menší kostky, aby se uvařily rovnoměrně a příliš dlouho nezměkly. Vývar nalijte do většího hrnce, přidejte brambory, sušenou majoránku a tymián. Přiveďte k varu a na mírném ohni vařte přibližně 15–20 minut, dokud brambory nezměknou.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. V menším kastrůlku nebo na pánvi rozehřejte máslo, přidejte cibuli a za občasného míchání ji nechte zesklovatět. Neměla by příliš zhnědnout, aby polévka nezískala nahořklou chuť. Orestovanou cibuli přidejte k uvařeným bramborám do hrnce.
Česnek oloupejte a polovinu stroužků prolisujte přímo do polévky. Zbylý česnek přidejte až ke konci vaření, aby si zachoval výraznější aroma. Polévku nechte ještě 3–4 minuty mírně probublávat a poté ji dochuťte solí a čerstvě mletým pepřem. Se solí zacházejte opatrně, protože vývar i sýr mohou být již dostatečně slané.
Chléb nakrájejte na menší kostičky, aby se dobře opékal a dal se pohodlně nabírat lžící. Na pánvi rozehřejte olej, přidejte chléb a za občasného obracení opékejte dozlatova ze všech stran. Hotové krutony přesuňte na papírovou utěrku, která odsaje přebytečný tuk. Nechte je chvíli vychladnout, aby zůstaly příjemně křupavé.
Do mírně vroucí polévky opatrně rozklepněte 4 vejce, každé zvlášť na jiné místo v hrnci. Vařte je několik minut podle toho, jak pevný žloutek požadujete. Bílky by měly ztuhnout, zatímco žloutky mohou zůstat lehce tekuté. Pokud chcete mít jistotu rovnoměrného výsledku, můžete vejce připravit také samostatně jako ztracená.
Šunku nakrájejte na tenké proužky nebo menší kostičky a sýr nastrouhejte najemno. Horkou polévku rozdělte do 4 misek, do každé vložte vejce a přidejte šunku se strouhaným sýrem. Nakonec přisypte pořádnou porci křupavých krutonů a podle chuti doplňte špetkou majoránky. Podávejte ihned, dokud je polévka horká a chléb si zachovává svou křupavost.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová