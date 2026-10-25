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Tato plněná kapusta je 100krát chutnější než klasické závitky – škoda, že jsem na recept narazila až teď. Určitě doporučuji vyzkoušet

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Šťavnatá kapusta plněná mletým masem a rýží překvapí jednoduchou přípravou i krásným řezem. Ideální domácí oběd pro celou rodinu.
Tato plněná kapusta je 100krát chutnější než klasické závitky – škoda, že jsem na recept narazila až teď. Určitě doporučuji vyzkoušet

Tato plněná kapusta je 100krát chutnější než klasické závitky – škoda, že jsem na recept narazila až teď. Určitě doporučuji vyzkoušet

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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