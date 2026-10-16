Tato paštika z kuřecího masa je naprostá delikatesa – skvělá na jednohubky nebo jen tak na chleba. Příprava je směšně snadná

Když se řekne paštika, většina lidí si představí hutnou, těžkou a výrazně kořeněnou delikatesu z vepřových jater či bůčku. Existuje však varianta, která překvapí svou lehkostí, krémovou jemností a neuvěřitelně přímočarou chutí. Domácí paštika z kuřecího masa a zeleniny ukazuje, že k vytvoření skvělé pomazánky na večerní posezení nebo víkendovou snídani nepotřebujete složité postupy ani těžké ingredience. Spojení drůbežího masa, sladkavé kořenové zeleniny, másla a špetky muškátového oříšku vytváří harmonický celek, který na křupavém pečivu chutná naprosto skvěle.
Příprava paštik a masových pomazánek má v evropské gastronomii obrovskou tradici, jejímž kolébkou je především Francie. Tamní kuchaři dovedli umění takzvaných pâtés a terrines k dokonalosti už ve středověku, kdy šlo o oblíbené jídlo na královských dvorech. Zatímco francouzská škola staví na výrazných jaterech, divočině a vínu, česká i středoevropská domácí kuchyně si postupně vytvořila vlastní, o něco přístupnější verze. Využití vařeného drůbežího masa se zeleninou a vývarem představuje praktický způsob, jak z běžných surovin vytvořit poctivé pohoštění bez zbytečných konzervantů a umělých přísad.
Velkou výhodou této kuřecí paštiky je její tvárnost. Základní zeleninový profil z cibule a mrkve lze snadno rozšířit například o kousek upečeného celeru či petržele, které dodají hlubší kořeněný nádech. Kdo má rád výraznější chuťové akcenty, může do směsi přimíchat trochu dijonské hořčice, pár kapek koňaku nebo nakrájené naložené zelené kuličky pepře. A pokud jde o servírování, svěží paštika si výborně rozumí s křupavou rozpečenou bagetou, domácím kváskovým chlebem, a především s trochou pikantních zavařených brusinek nebo cibulového čatní, které její jemnost perfektně doplňují.
Kuřecí maso vařte v osolené vodě s kuličkami pepře, nového koření a s bobkovým listem po dobu 20–30 minut. Pak ho slijte, po vychladnutí oberte z kostí a vložte ho do mixéru.
Poznámka: Do tohoto receptu se skvěle hodí kombinace kuřecích prsou a stehen. Maso vařte i s kůžičkou, díky které bude paštika více šťavnatá.
Mezitím, co maso chladne, zpracujte zbytek ingrediencí. Pánvi se rozpáleným olejem restujte nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty.
K cibuli přidejte oloupanou najemno nastrouhanou mrkev a pokračujte v restování 2 minuty. Zeleninovou směs následně přidejte do mixéru k masu.
Do mixéru vložte také máslo a vše ochuťte solí, pepřem, sušeným česnekem a muškátovým oříškem. Ingredience zalijte vývarem a rozmixujte dohladka.
Paštiku z kuřecího masa přendejte do formy, u hlaďte ji a zakryjte potravinovou fólii. Následně ji vložte do lednice, kde ji nechte tuhnout přes noc. Poté ji servírujte dle potřeby.
Tip: Paštika skvěle chutná v kombinaci s čerstvým chlebem, opečenou bagetou, zeleninovým salátkem a bylinkami. Každou porci můžete doplnit také zavařenými brusinkami.
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Zdroj receptu: Valentina Marokova
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato