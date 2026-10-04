Tato luxusní omáčka promění i obyčejný kus masa v oběd jako z restaurace. Recept je neuvěřitelně snadný

Představte si rozpálenou pánev, ze které se line opojná vůně šťavnatého hovězího masa, jemně orestované šalotky, másla a poctivého koňaku. Biftek s pepřovou omáčkou a rajčaty představuje absolutní vrcholek kulinářského umění, který promění jakoukoliv večeři ve velkolepý gurmánský zážitek. Tento pokrm mistrně snoubí plnou, výraznou chuť prvotřídní hovězí svíčkové s krémovou omáčkou provoněnou drceným pepřem a zjemněnou kapkou poctivé smetany. Svěží kontrast celé kompozici dodávají oloupaná, jemně nasládlá rajčata, která pokrmu propůjčují neobyčejnou lehkost a šťavnatost. Výsledkem je elegantní jídlo, jež potěší všechny milovníky poctivého masa.
Kořeny tohoto ikonického receptu sahají do Francie 19. století, konkrétně do vyhlášených pařížských bistra a steakhousů, kde vznikla legenda jménem
Steak au poivre. Původně se hovězí steak obaloval v hrubě drceném černém pepři, aby se zvýraznila přirozená chuť masa a podpořilo trávení. Postupem času francouzští šéfkuchaři do výpeku začali přidávat koňak nebo brandy k deklasování pánve a zjemňovali ho čerstvou smetanou. Moderní varianta obohacená o sladká loupaná rajčata dodává tradiční francouzské klasice středomořský nádech, který perfektně vyvažuje pikantní tóny pepře.
Tento recept přímo vybízí k drobným úpravám podle vaší aktuální chuti. Černý pepř můžete snadno nahradit zeleným naloženým pepřem v nálevu, který dodá omáčce jemnější a svěžejší aroma. Pro ještě intenzivnější chuťový profil lze do omáčky přimíchat lžičku dijonaké hořčice nebo snítku čerstvého tymiánu. Jako ideální příloha se nabízí zlatavé hranolky, pečené americké brambory nebo jemné máslové šťouchané brambory s nasekanou petrželkou.
Očištěné hovězí maso nakrájejte na tři širší bifteky, které jemně naklepejte a ochuťte solí z obou stran. Maso prozatím nechte odpočívat.
Tip: Kousky hovězího masa naklepávejte přes potravinovou fólii, která zmírní riziko narušení struktury masa a zabrání odstřikování šťávy do okolí.
Následně na jedné straně rajčat udělejte řez ve tvaru kříže, zeleninu spařte horkou vodou a oloupejte ji. Pokračujte se smažením masa.
V pánvi s rozpáleným olejem smažte připravené bifteky z hovězí svíčkové 2,5 minuty z každé strany. Maso z pánve vyjměte, do výpeku vmíchejte máslo a přidejte do ní nadrobno nakrájenou šalotku 2–3 minuty.
Šalotku poté ochuťte drceným pepřem a zalijte ji koňakem. Ten nechte vyvářet asi 3 minuty. Směs zasypte hladkou moukou, zalijte ji smetanou a zahřívejte ji 2–3 minuty.
Jakmile se omáčka začne vařit, ochuťte ji solí a vmíchejte do ní na polovinu rozkrojená loupaná rajčata. Biftek s pepřovou omáčkou a rajčaty můžete ihned servírovat.
Tip: K pokrmu se skvěle hodí pečené brambory nebo hranolky. Každou porci můžete ozdobit trochou nasekané petrželky dle vlastní chuti.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato