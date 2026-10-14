Tato délka vlasů ubere ženám po šedesátce až 10 let. Kadeřnice ji doporučují i těm, které nechtějí krátký sestřih

Kadeřnice dnes při stříhání zralých žen hlídají jeden nenápadný bod na těle. Najdete ho kousek pod bradou a rozhoduje o tom, jestli bude obličej po návštěvě salonu působit svěže, nebo unaveně. Dobrá zpráva pro všechny, které se bojí nůžek: o délku přitom moc nepřijdete.
Kde přesně má účes končit
Tím bodem je klíční kost. Kadeřnice střihu, jehož konečky dosedají právě na ni, říkají clavi-cut, někdy také clavicut. Pojmenování si vypůjčilo latinský výraz pro klíční kost, clavicula.
Stylisté u nás i v zahraničí se shodují, že nejlichotivější pásmo pro zralé ženy leží mezi bradou a klíční kostí, případně rameny. Konec vlasů tu hraje roli hranice. Vlasy už nepůsobí jako krátký sestřih, a přitom ještě netvoří těžkou hřívu, která by visela až k hrudi.
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Představa, že zralá žena má nosit vlasy nakrátko, v salonech pomalu mizí. Kadeřnice dnes délku vybírají hlavně podle toho, kolik vlasů klientka má a v jaké jsou kondici. Kosmetická platforma Salona dokonce upozorňuje, že po zbytečně radikálním a strnulém střihu může žena vypadat i o deset let starší.
Když kolem tváře chybí prameny, které by ji zjemnily, oko si hned všimne každé vrásky i ochablejší linie brady. Obličej pak snadno získá strohý ráz, se kterým se jeho majitelka vůbec neztotožňuje. Kadeřník celebrit Edgar Parra k tomu přidává další past: husté vlasy střižené nakrátko se na koncích roztáhnou do nelichotivého trojúhelníku.
Řídnoucím vlasům pomůže váha na konečcích
Opačnou starost mají ženy, kterým vlasy po menopauze zjemněly a prořídly. Délka ke klíční kosti jim pomáhá tím, že se většina vlasů soustředí ve spodní linii, a i řidší kštice díky tomu vypadá bohatěji. Stylistka Gina Rivera ji proto doporučuje právě ženám s jemnými vlasy.
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U hodně řídkých vlasů se vyplatí poprosit o rovnou linku na konci bez prostříhávání. Vrstvy pak patří jen dopředu kolem obličeje, kde dodají pohyb a nadzvednou účes, aniž by konce zprůhlednily.
Proč délka u klíční kosti zvedá obličej
Vlasy končící u klíční kosti vytvoří kolem tváře měkký rám. Krk zůstane volný a pohled se nezdrží u čelisti, kde kůže s věkem povoluje. Celek tak působí opticky povytaženě.
Funguje to i opačně. Velmi dlouhé vlasy podle stylistů táhnou rysy směrem dolů a zvýrazní to, co by žena raději schovala. Délka u klíční kosti proto představuje rozumný střed, ve kterém obličej nezůstane holý ani přetížený.
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Stejná délka může vypadat pokaždé jinak. Ženy s jemnými vlasy obvykle nejlépe dopadnou s jednotnou délkou zastřiženou rovně ke klíční kosti, protože hmota zůstane pohromadě a účes nepůsobí řídce.
Přirozeně kudrnaté vlasy snesou o kousek víc délky a kadeřnice jim dá tvar hlavně kolem lícních kostí, aby účes nepůsobil objemně do šířky. Na vrásky na čele zase platí delší ofina sčesaná do strany, která tvář změkčí a čelo jen zlehka přikryje.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Typ vlasů nebo starost Jak střih upravit Proč to pomáhá Jemné a řídké vlasy Rovná linka bez prostříhávání Hmota zůstane na koncích Přirozené kudrny O kousek delší, tvar u lícních kostí Účes se nerozšiřuje do stran Vrásky na čele Delší ofina do strany Čelo je přikryté a tvář měkčí Délka, která při práci nepřekáží Přečtěte si také: Tyhle boty by české seniorky na podzim rozhodně neměly nosit. V roce 2026 jsou trapné a dávno z módy
Praktická stránka hraje u této délky velkou roli. Při práci na zahradě nebo při úklidu se vlasy dají sepnout skřipcem nebo stáhnout gumičkou, takže nikde nepřekážejí. Ranní úprava se obejde bez dlouhého fénování a účes drží tvar skoro sám.
Vlasy ke klíční kosti se při práci na zahradě snadno sepnou skřipcem a ráno nevyžadují dlouhou úpravu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Clavi-cut ale potřebuje péči. Vlasy rostou a s každým centimetrem pod klíční kostí se z obličeje ztrácí svěží dojem, kvůli kterému si žena tuto délku vybrala. Konečky je proto dobré nechat zastřihnout přibližně jednou za dva měsíce. Přesnou délku i množství vrstev nejlépe doladí kadeřnice přímo v křesle, protože na vlastní oči posoudí, kolik vlasů máte a jak je tvář stavěná.
Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/kratky-uces-vlasy-zeny-50/, https://salona.app/cs-cz/blog/beauty-trendy-a-inspirace/ucesy-ktere-omladi, https://luxe.digital/style/women-hairstyles-over-60/, https://www.parisselectbook.com/en/?p=242414, https://www.aol.com/lifestyle/youthful-celebrity-hairstyles-flatter-every-214300999.html, https://zena-in.cz/clanek/5-modernich-strihu-pro-zeny-nad-50-let-ktere-omladi-a-podtrhnou-zenskost-vrstveny-shag-i-pixie, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-zeny-60-clavi-cut/