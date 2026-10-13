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Tato délka vlasů letos letí mezi českými ženami 60+: Zjemní rysy a působí elegantně

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Dennívýzva
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Kdo si myslí, že šedesátka znamená automaticky krátký střih, může se mile divit. Žebříček nejoblíbenějších délek sice nikdo nevede, ale v letošních radách kadeřníků a stylistů se jedna odpověď vrací pořád dokola. A dobrá zpráva je, že sluší skoro každé ženě.
Tato délka vlasů letos letí mezi českými ženami 60+: Zjemní rysy a působí elegantně

Tato délka vlasů letos letí mezi českými ženami 60+: Zjemní rysy a působí elegantně

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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