Tato délka vlasů letos letí mezi českými ženami 60+: Zjemní rysy a působí elegantně

Kdo si myslí, že šedesátka znamená automaticky krátký střih, může se mile divit. Žebříček nejoblíbenějších délek sice nikdo nevede, ale v letošních radách kadeřníků a stylistů se jedna odpověď vrací pořád dokola. A dobrá zpráva je, že sluší skoro každé ženě.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Zlatá střední cesta
Řeč je o vlasech, které končí někde mezi bradou a rameny. Kratší podobě se říká mikádo neboli bob a sahá zhruba k linii čelisti. Delší verze má přezdívku lob, což je zkratka pro dlouhý bob, a lehce se dotýká ramen nebo klíční kosti.
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Starou poučku, že zralá žena si má vlasy radikálně zkrátit, dnes stylisté odmítají. Podle nich mohou pěkně upravené delší vlasy slušet v každém věku. Délka po ramena proto vyhovuje i těm, které se se svými vlasy nechtějí loučit.
Foto: Freepik.com Proč obličej rázem vypadá jemněji
Celé kouzlo spočívá v tom, kde vlasy končí a jak se kolem tváře hýbou. Prameny lemující obličej změkčí ostřejší rysy a odvedou pohled od drobných vrásek. Mikádo, které orámuje čelist, navíc dodá celému vzhledu eleganci.
Kadeřníci doporučují po stranách obličeje jemné vrstvy. Ty opticky zvýrazní lícní kosti i linii čelisti, takže tvář působí svěžeji. Vlasy střižené rovně do jediné délky umějí s přibývajícími lety vzhled zbytečně unavit.
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Vlas se s věkem ztenčuje a pokožka hlavy tvoří méně mazu. Délka po ramena si přitom ponechá dost váhy, aby účes vypadal plný i na řidších vlasech.
Záleží ale na tom, kde kadeřnice nechá víc vlasů. „Strany obličeje a temeno hlavy by měly zůstat hustší.“ uvedl pro Svět ženy kadeřník Petr Kmoníček.
Foto: Freepik.com Tři podoby, ze kterých si vyberete Lob s vrstvami kolem tváře
Vlasy sahají ke klíční kosti a vrstvy se stříhají hlavně v přední části a na koncích. Je to ideální volba pro dámy, kterým by kratší střih chyběl.
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Kratší a uhlazenější varianta končí u brady nebo kousek pod ní. Pramínky přitom hezky lemují tvář a obličej díky nim působí otevřeně.
Lob s měkkou vlnou
Konce vlasů se lehce zvlní a účes tím dostane pohyb. Měkké vlny dodávají tváři živost, zatímco přísně uhlazené vlasy dokážou povolené kontury obličeje spíš podtrhnout.
Úprava zabere pár minut
Na každodenní styling stačí fén a kulatý kartáč, kterým konce při sušení stočíte dovnitř směrem k bradě. Kdo má rád volnější vzhled, nechá vlasy uschnout s trochou stylingového krému a konce jen lehce prohne kartáčem.
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Aby si střih udržel tvar, vyplatí se chodit ke kadeřnici pravidelně na zastřižení.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/6-idealnich-ucesu-pro-zeny-po-60-ktere-zakryji-vrasky-na-cele-omladi, https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-moda-kosmetika-nejhezci-letni-ucesy-pro-zeny-50-40581525, https://luxe.digital/style/women-hairstyles-over-60/, https://www.arecenze.cz/clanky/nejhezci-3-ucesy-pro-starsi-damy-na-podzim-2026-vedou-texturovany-bob-dlouhe-vrstvy-a-ombre/, https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-moda-kosmetika-trendy-francouzske-mikado-lichoti-kazde-zene-bez-ohledu-na-vek-40517318, https://okdiario.com/metabolic/en/health/neither-pixie-nor-waves-the-best-haircut-for-senior-women-over-60-to-look-younger-11376/