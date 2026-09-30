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Tato běžná poloha při spánku může být nebezpečná. Změňte ji, apelují lékaři

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Dennívýzva
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Probouzíte se poránu s necitlivýma rukama a bolestivým krkem? Možná si říkáte, že to po chvíli přejde. Ano, přejde. Jenže pokud se tento stav opakuje den co den, může za tím být víc než jen špatně zvolený polštář. Problém tkví v tom, jak přesně těch šest až osm hodin v posteli trávíte.
Tato běžná poloha při spánku může být nebezpečná. Změňte ji, apelují lékaři

Tato běžná poloha při spánku může být nebezpečná. Změňte ji, apelují lékaři

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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