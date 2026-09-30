Tato běžná poloha při spánku může být nebezpečná. Změňte ji, apelují lékaři

Proč vůbec spíme jako T.-rex?
Řada z nás končí v noci stočená do klubíčka s pažemi přitisknutými k hrudníku, dlaně otočené směrem k obličeji. Připomíná to zakrslé přední končetiny tyranosaura – odtud i název T.-rex, který se rozšířil zejména na TikToku a Redditu. Medicína sice tento termín oficiálně nepoužívá, ale rizika spojená s touto pozicí jsou reálná.
Psycholožka Judith Merayo Barredo vysvětluje, že stažení do sebe je instinktivní reakce na stres a úzkost. Stejně jako si v chladu přitáhnete deku blíž k tělu, i vaše paže hledají v noci útočiště. „Takovéto stažení přináší pocit bezpečí. Je to pudové, zvlášť když člověk prožívá napětí nebo nejistotu,“ říká Barredo.
Jenže to, co psychicky uklidňuje, může fyzicky škodit.
Co se děje s vašimi nervy
Raj Dasgupta, lékař specializující se na spánkovou medicínu, upozorňuje: „Když spíte s pokrčenýma rukama staženýma dovnitř, může to vyvíjet tlak na nervy v lokti nebo zápěstí.“ Dodává, že zpomalený krevní oběh způsobuje necitlivost paží, ztuhlost krku a ramen. A pokud v této poloze setrváváte noc co noc, dočasné brnění se může proměnit v trvalé poškození nervů.
Ortoped Matthew Bennett jde ještě dál. Podle něj se u některých lidí vyvine podráždění nervů podobné syndromu karpálního tunelu. Primárními příznaky jsou necitlivost a brnění, ale v pokročilejších případech dochází k oslabení stisku a vypadávání předmětů z rukou. Bennett vysvětluje, že držení lokte pokrčeného po celou noc zvyšuje tlak v místech, kde nervy – konkrétně loketní nerv v oblasti lokte a střední nerv v zápěstí – procházejí úzkými kanálky.
A tady přichází zásadní varování: čím déle tento stav trvá, tím horší jsou následky.
Kdy jít k lékaři a jak si pomoci
Pokud se potíže neomezují jen na ranní brnění, ale začínáte pociťovat bolest vyzařující do paže, máte potíže s uchopením předmětů nebo vám telefon neustále vypadává z ruky, je čas vyhledat odbornou pomoc.
Existují ale i jednoduché triky, které můžete vyzkoušet doma. Kolem lokte si na noc můžete elastickým obinadlem připevnit ručník – tato bariéra zabrání příliš ostrému ohnutí. Pokud trpíte bolestmi zápěstí, pomoci může nošení zápěstní ortézy přes noc. A ti, kdo spí na boku, mohou zkusit podpůrný polštář mezi kolena a paže – mnohým to výrazně uleví.
Samozřejmě, žádná spánková poloha není dokonalá. Spánek na zádech zhoršuje chrápání a reflux, ale je ideální pro trpící bolestmi krku a zad. Spánek na levém boku zvyšuje tlak na srdce. A spánek na břiše zatěžuje páteř, krk i ramena. Klíčem je najít rovnováhu – a hlavně si uvědomit, že ranní brnění není jen nepříjemnost, ale signál těla, který byste neměli ignorovat.
Zdroje článku: iltalehti.fi, otservices.wustl.edu, webmd.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková