Tato ananasová roláda chutná jako z vyhlášené cukrárny – lehká, svěží a přitom tak snadná, že ji zvládne úplně každý

Stačí první sousto ananasové rolády s lahodným krémem a obyčejné odpoledne dostane trochu letní nálady. Nadýchaný korpus ukrývá jemný mascarpone krém, šťavnaté kousky ananasu a hoblinky čokolády, které sladkou svěžest příjemně zjemní. Na řezu roláda vypadá slavnostně, přitom se hodí stejně dobře ke kávě jako na nedělní stůl.
Ananas má v tomto dezertu důležitou úlohu. Jeho výrazná sladkokyselá chuť osvěží bohatý krém z mascarpone a šlehačky, takže roláda nepůsobí těžce ani přes svou sladkost. Čokoláda přidává jemně hořký tón a společně s ananasem vytváří kombinaci, která funguje překvapivě dobře.
Kromě chuti má ananas zajímavé i výživové vlastnosti. Je zdrojem vitaminu C a obsahuje také mangan, který přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a udržení zdravých kostí. Pozornost si zaslouží také bromelain, skupina enzymů přirozeně obsažených v ananasu, které jsou spojovány především se zkoumáním jejich vlivu na trávení a zánětlivé procesy.
Právě možnost použít čerstvý i konzervovaný ananas dělá z rolády dezert, ke kterému se nemusíte vracet jen v době, kdy je toto ovoce v nejlepší sezoně. Konzervovaná kolečka máte snadno po ruce a po důkladném odkapaní se dobře hodí do krému i na ozdobu. Čerstvý ananas zase nabídne výraznější chuť a svěžest.
Roládu můžete připravit i den předem, což se hodí při návštěvě nebo slavnostnějším obědě. Po odležení v chladu se krém zpevní, jednotlivé chutě se propojí a při krájení budou plátky lépe držet tvar. Pokud chcete chuť ještě více posunout do tropů, můžete část ananasu doplnit drobně nakrájeným mangem nebo část čokolády nahradit strouhaným kokosem.
Žloutky oddělte od bílků a utřete je s vanilkovým extraktem a olejem do hladké světlé směsi. Z bílků se špetkou soli vyšlehejte pevný sníh a postupně do něj zašlehejte cukr. Žloutkovou směs pak opatrně vmíchejte do sněhu, aby těsto zůstalo co nejvíce nadýchané.
Mouku smíchejte s kypřicím práškem do pečiva a zlehka ji vmíchejte do vaječné směsi. Přidejte mrkvovou šťávu a vše krátce promíchejte stěrkou, aby vzniklo hladké těsto. Rozetřete ho na plech vyložený pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 15–20 minut.
Upečený korpus vyjměte z trouby a ještě teplý ho i s pečicím papírem přeneste na čistou, lehce navlhčenou utěrku. Korpus opatrně zarolujte a nechte ho vychladnout. Díky tomu si těsto udrží tvar a při pozdějším plnění se nebude tolik lámat.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte dotuha a mascarpone krátce promíchejte, aby získalo hladkou konzistenci. Několik koleček ananasu odložte stranou na ozdobu, zbytek nechte dobře okapat a nakrájejte na malé kousky. Do mascarpone zlehka vmíchejte šlehačku, nakrájený ananas a 100 g nastrouhané čokolády.
Vychladlý korpus opatrně rozbalte a odstraňte pečicí papír. Celou plochu potřete připraveným krémem a pomocí papíru nebo utěrky roládu pevně, ale opatrně stočte. Zabalte ji do pečicího papíru a poté do potravinářské fólie.
Roládu uložte alespoň na 3 hodiny do lednice, aby krém zpevnil a chutě se propojily. Před podáváním ji rozbalte a přeneste na servírovací tác. Ozdobte odloženými kolečky ananasu, šlehačkou a zbylou nastrouhanou čokoládou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová