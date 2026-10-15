Tato 3 znamení zvěrokruhu čeká do konce roku 2026 velká změna. Jedno z nich konečně dostane, na co čekalo roky

Kdo věří hvězdám, měl by si v prosincovém kalendáři zakroužkovat dvě data. Během tří dnů změní směr hned tři velké planety a astrologové v tom vidí bod obratu, který nejsilněji pocítí tři znamení. Pro jedno z nich navíc končí čekání, které trvalo dlouhých dvanáct let.
Tři prosincové dny, kdy se obloha přeskupí
Saturn a Neptun se od léta na obloze zdánlivě vracejí. Astrologie tomu říká retrográdní pohyb a spojuje ho s obdobím, kdy se staré věci přezkoumávají a s novými začátky se vyčkává. Neptun takto couvá od začátku července, Saturn od jeho konce.
Zlom přijde 10. prosince, kdy se Saturn otočí zpátky dopředu. O dva dny později ho následuje Neptun. Ve stejný den naopak začne couvat Jupiter, který se od léta drží ve znamení Lva.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Planeta Co dělá od léta Co se změní v prosinci Saturn od konce července couvá, stojí v Beranovi 10. prosince se otočí zpátky dopředu Neptun od začátku července couvá, stojí v Beranovi 12. prosince se otočí zpátky dopředu Jupiter od 30. června se drží ve znamení Lva 12. prosince začne couvat
Výjimečnost letošního roku ukázal už únor. Saturn s Neptunem se tehdy sešly hned na prahu Berana. Astrologové počítají, že se takové setkání opakuje v rozestupu kolem 36 let, a naposledy ho obloha nabídla v roce 1989.
Beran: Saturn s Neptunem v prosinci povolí otěže
Obě pomalé planety se letos usadily přímo v Beranovi. Neptun do něj vstoupil koncem ledna, Saturn o pár týdnů později a ani jeden ho do Silvestra neopustí. Pro znamení, které nerado čeká, to podle astrologů znamenalo měsíce, kdy se věci hýbaly pomaleji, než by si přálo.
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Prosincový obrat obou planet proto vykladači horoskopů čtou jako uvolnění. Úvahy, kterými se Berani celý rok potichu zabývali, by se teď měly začít promítat do skutečných činů. Podzimní výhledy je dokonce řadí mezi největší šťastlivce sezony a první známky obratu k lepšímu se mají ukázat v listopadu.
Střelec: odložená rozhodnutí přijdou na řadu
Podle horoskopů mají Střelci za sebou náročné období, kdy jim kolem ubývalo blízkých lidí a dlouho se nic nehýbalo. Úlevu jim má přinést planeta, ke které mají nejblíž. Jejich vládcem je totiž právě Jupiter, který se letos usadil ve Lvu, tedy v dalším z ohnivých znamení.
Do konce roku by proto měli najít odvahu k rozhodnutím, která dlouho odkládali. U jednoho to bude vlastní živnost, kterou roky nosil v hlavě, u jiného koníček, kterému konečně vyhradí pravidelný čas. Síly jim podle astrologů přibudou na sklonku listopadu, jakmile Slunce přejde do jejich znamení.
Přečtěte si také: Tuhle skleněnou vázu z ČSSR shánějí sběratelé z Německa i Rakouska, zachovalý kus má cenu až 8 000 Kč Střelcům horoskopy do konce roku slibují odvahu pustit se do vlastní živnosti nebo koníčku, který dlouho odkládali. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Lev se dočkal po dvanácti letech
Znamením, které letos dostává nejvíc, je podle astrologů Lev. Od 30. června pobývá ve Lvu Jupiter a odejde až koncem července 2027. Tahle planeta odjakživa symbolizuje štěstí a rozkvět.
Jupiter oběhne celý zvěrokruh zhruba za 12 let a v každém znamení se zdrží přibližně rok. Naposledy Lvy navštívil v létě 2014, takže na takovou podporu čekali opravdu dlouho. Horoskopy jim slibují pevnější sebevědomí a víc obdivu od lidí kolem, a to i v zaměstnání.
I když Jupiter v prosinci začne couvat, ze Lva neodchází. Astrologové radí využít zimu k tomu, aby si Lvi v klidu prošli, co od léta začali, a dokončili jen to, co za to stojí.
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Výklad hvězd poslouží nejvýš jako hrubá mapa. Kudy se po ní vydat, si každý určí sám podle toho, co zná ze svého života.
Prosincová data si lidé narození ve třech zmíněných znameních mohou poznamenat do diáře a v klidu zvážit, co přenesou do nového roku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo se v jednom ze tří znamení narodil, může si prosincová data poznamenat do diáře. Večer u čaje pak stačí v klidu zvážit, které rozdělané věci chce přenést do nového roku a které raději nechá být.
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Zdroje: https://bonniesorsby.com/december-2026-astrology-forecast/, https://www.dotyk.cz/zabava/4-znameni-zverokruhu-kterym-muze-podzim-2026-zmenit-zivot/, https://www.elle.cz/horoskopy/horoskop-na-rok-2026-ktera-znameni-ceka-uspech-koho-prohry, https://cafeastrology.com/events/saturn-turns-direct-in-aries/, https://cafeastrology.com/events/jupiter-turns-retrograde-in-leo/, https://www.dotyk.cz/zabava/horoskop-znameni-zverokruh-druha-polovina-2026-ryby-panna-strelec/, https://astrohoroskop.cz/horoskop-2026, https://www.astrolis.com/astrology/calendar/2026/december, https://cs.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28planeta%29, https://sallykirkman.com/?p=9031, https://www.denik.cz/pro-zeny/horoskop-stesti-2026.html, https://prosvet.cz/velky-podzimni-horoskop-2026-beran-vitezi-stirum-rakum-hvezdy-slibuji-lasku/