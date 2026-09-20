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Tato 1 surovina promění obyčejný švestkový koláč v neuvěřitelnou lahůdku – mrzí mě, že jsem na tento recept nepřišla dřív

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Milovníci nadýchaného těsta, šťavnatého ovoce a křupavé posypky si přijdou na své. Jednoduchý švestkový koláč s drobenkou si zamilujete při prvním kousnutí.
Tato 1 surovina promění obyčejný švestkový koláč v neuvěřitelnou lahůdku – mrzí mě, že jsem na tento recept nepřišla dřív

Tato 1 surovina promění obyčejný švestkový koláč v neuvěřitelnou lahůdku – mrzí mě, že jsem na tento recept nepřišla dřív

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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