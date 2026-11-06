Tato 1 nenápadná změna proměnila obyčejné Napoleon řezy v luxusní dezert. Švagrová po ochutnání okamžitě žadonila o recept

Když se řekne Napoleon, většina milovníků sladkého si představí křehké pláty těsta proložené vrstvami krému. Tenhle moučník má ale mnoho podob a v domácí kuchyni se dá snadno obměnit podle chuti. Napoleonské řezy z listového těsta s jablky spojují klasický krémový dezert s chutí, kterou dobře známe z domácích štrúdlů a jablečných koláčů. Právě jablka se skořicí dodávají moučníku příjemnou ovocnou svěžest a připomínají, proč se k nim při pečení tak rádi vracíme.
Podobné vrstvené moučníky mají dlouhou tradici v evropské cukrařině. Ve Francii se setkáme s dezertem mille-feuille, jehož název znamená tisíc listů a odkazuje na jemné vrstvy listového těsta. Označení Napoleon se používá v různých zemích, jeho přesný původ však není jednoznačně doložen. Přesto se s ním setkáváme v cukrárnách i domácích receptech, kde se těsto prokládá vanilkovým krémem nebo jinou náplní. Každá rodina si časem najde vlastní oblíbenou podobu.
Jablka mají v české kuchyni výjimečné postavení. Na zahradách dozrávají už koncem léta a na podzim se zpracovávají do závinů, koláčů, povidel i kompotů. Dříve se pečlivě ukládala do sklepů, aby vydržela co nejdéle, a právě jejich dostupnost z nich udělala jednu z nejčastějších surovin domácích moučníků. Zajímavé je, jak moc může výběr odrůdy ovlivnit výsledek. Nakyslá jablka vyvažují sladkost krému, zatímco pevnější dužina si lépe zachová strukturu. Skořice jejich chuť zvýrazní a dodá jim vůni, kterou si snadno spojíme s podzimním pečením.
Napoleonské řezy s jablky tak nejsou jen další variantou klasického krémového dezertu. Přinášejí spojení křehkého těsta, jemného vanilkového krému a ovoce, které má v našich kuchyních své pevné místo. Hodí se na nedělní návštěvu, rodinnou oslavu i chvíli, kdy si chcete ke kávě dopřát něco dobrého. Nejlépe zapadnou mezi domácí moučníky, které vypadají slavnostně, ale jejich chutě jsou důvěrně známé. A právě v tom spočívá jejich půvab.
Troubu předehřejte na 200 °C. Listové těsto rozválejte a několikrát propíchejte vidličkou, aby se při pečení příliš nenafukovalo. Přeneste jednotlivé pláty na plechy vyložené pečicím papírem.
Těsto pečte přibližně 15–18 minut, dokud nebude zlatavé a křupavé. Upečené pláty nechte úplně vychladnout. Poté je rozkrojte tak, abyste získali 4 stejně velké části.
Jablka oloupejte, odstraňte jádřince a nakrájejte je na malé kostičky. Přendejte je do hrnce, přidejte 2 lžíce cukru, skořici a citronovou šťávu. Na mírném ohni je za občasného promíchání vařte přibližně 10 minut, aby změkla, ale nerozpadla se úplně.
Uvařená jablka odstavte a nechte zcela vychladnout. Během chladnutí je občas promíchejte, aby se uvolněná šťáva rovnoměrně rozložila. Před sestavením řezů musí být jablečná náplň studená.
Ze 500 ml mléka odlijte 100 ml a důkladně je rozmíchejte s pudinkovým práškem. Zbývající mléko nalijte do hrnce, přidejte 4 lžíce cukru a přiveďte k varu. Přilijte rozmíchaný pudink a za stálého míchání vařte, dokud nevznikne hustý krém.
Uvařený pudink přendejte do mísy a zakryjte potravinářskou fólií přímo na povrchu, aby se nevytvořil škraloup. Nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu. Změklé máslo vyšlehejte dohladka a postupně do něj zašlehejte vychladlý pudink, aby vznikl hladký vanilkový krém.
Plát listového těsta položte na tác nebo do vhodné formy. Rovnoměrně na něj rozetřete 1/3 krému a rozložte na něj 1/3 jablečné náplně. Přikryjte druhým plátem těsta a vrstvení zopakujte se stejným množstvím krému a jablek.
Na třetí plát naneste zbývající krém a jablka. Poslední plát listového těsta rozdrobte na menší kousky a rovnoměrně jimi posypte horní vrstvu. Řezy vložte do lednice nejméně na 4 hodiny, ideálně přes noc, aby krém zpevnil.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová