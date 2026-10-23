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Tatiana Dyková ohromila módní stylistku i čtenářky: V krátkých šatech s hlubokým výstřihem vypadala naprosto úchvatně

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Tatiana Dyková se v posledních dnech na společenských akcích znovu připomněla jako žena, kterou v davu nepřehlédnete. Na poslední společenskou akci dorazila po boku Vojty Dyka v odvážném modelu.
Fotografie Tatiany Vilhelmové Dykové

Fotografie Tatiany Vilhelmové Dykové

Zdroj: Foto: Nextfoto, Tatiana Vilhelmová Dyková na setkání ke StarDance Tour
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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