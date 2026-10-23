Tatiana Dyková ohromila módní stylistku i čtenářky: V krátkých šatech s hlubokým výstřihem vypadala naprosto úchvatně

Tatiana Dyková se v posledních dnech na společenských akcích znovu připomněla jako žena, kterou v davu nepřehlédnete. Na poslední společenskou akci dorazila po boku Vojty Dyka v odvážném modelu.
Herečka Tatiana Dyková znovu dokázala, že se nebojí výraznějších módních kousků. Na společenské akci spojené s představením novinek televizní stanice Canal+ se ukázala po boku svého manžela Vojtěcha Dyka a pozornost na sebe strhla především svým outfitem. Zvolila krátké vínové šaty s hlubokým výstřihem, které doplnila černými silonkami a elegantními lodičkami. Výsledkem byl ženský a sebevědomý model, který rozhodně nezapadl. V redakci In-Lifestyle jsme se zaměřili na to, čím herečka zaujala a jak její volbu hodnotí stylistka. A zajímal nás i názor našich čtenářů.
Vínová barva a odvážný výstřih
Vínové šaty patří k těm kouskům, které dokážou působit elegantně, ale zároveň mají pořádnou dávku smyslnosti. U Tatiany Dykové tento dojem podtrhl ještě hluboký výstřih, přiléhavý střih a kratší délka šatů, díky níž vynikly její štíhlé nohy. Herečka tak vsadila na výrazný model, ve kterém ji nešlo přehlédnout. Přesto však nepůsobí přeplácaně, protože barevnou dominantu v podobě vínové nechala doplnit klasickou černou.
Černé silonky a lodičky celý vzhled sjednotily a dodaly mu nádech večerní elegance. Spojení vínové a černé patří mezi osvědčené kombinace, které mohou působit slavnostně i lehce provokativně. Dyková se navíc obešla bez zbytečně komplikovaného vrstvení nebo výrazných doplňků a nechala tak vyniknout samotné šaty. Její manžel Vojtěch Dyk je rovněž pověstný svou zálibou ve výrazných outfitech. Tentokrát však vsadil na černé triko a černé kalhoty a nechal tak vedle sebe vyniknout právě model Tatiany.
Barbora Munzarová ohromila na Cenách Thálie v černém overalu: Módní stylistka i čtenářky ji vychválily do nebes Co na outfit říká stylistka a naše čtenářky?
Podle naší stylistky Jitky Vostré je na tomto modelu nejzajímavější práce s kontrasty.
„Vínová je krásná, hluboká barva, která působí luxusněji než klasická červená. V kombinaci s černými silonkami a lodičkami vytváří elegantní celek, zatímco krátká délka a hlubší výstřih mu dodávají odvahu. Tatiana zvolila outfit, který má jasný charakter a nesnaží se zalíbit úplně každému,“ hodnotí stylistka. Za výhodu považuje také to, že jednotlivé prvky spolu barevně ladí a nesoutěží o pozornost. Foto: NextFoto, Tatiana Vilhelmová Dyková a Vojta Dyk na představení novinek stanice Canal+
Zajímalo nás také, jak se model líbí našim čtenářům. V rychlé e-mailové anketě jsme rozeslali 326 e-mailů na kontakty z naší databáze a obdrželi 68 odpovědí. Z respondentů tvořily přibližně 88 procent ženy a 12 procent muži. Celkem 44 lidí uvedlo, že se jim outfit líbí, patnáct respondentů ho označilo za průměrný a zbývajících devět se přiklonilo k negativnímu hodnocení.
Mezi kladnými reakcemi se objevovaly například názory, že vínová herečce sluší, že černé doplňky šaty dobře podtrhují a že krátký střih působí mladistvě. Jedna z čtenářek by ocenila i výraznější doplňky, jiná naopak pochválila střídmost celého modelu. Kritičtější hlasy se týkaly především hlubokého výstřihu a celkově odvážného pojetí. Z konkrétních odpovědí jsme vybrali následující:
„Vínová jí moc sluší a černé silonky s lodičkami jsou skvělá volba. Je to ženské, elegantní a výrazné.“ – Kateřina S.
„Je to kočka, líbí se mi, že se nebojí výraznějších šatů. Ukazuje, co má, neukazuje, co nemá, je to super.“ – Gustav Ch.
„Šaty jsou pěkné, ale výstřih už je na mě trochu moc. Jinak se mi kombinace barev líbí a celý outfit působí sladěně.“ – Barbora H.
Anketa
Líbí se vám outfit Tatiany Dykové? Ano, moc jí to sluší Ujde to Ne, měla zvolit jiný model
Nevyplňujte
Pro hlasování zapněte JavaScript. Zatím hlasovalo 7 čtenářů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek
Tatiana Dyková ohromila módní stylistku i čtenářky: Krátké šaty s hlubokým výstřihem jí sedly náramně byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.