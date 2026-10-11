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Tatiana Dyková bude potřetí vyšetřovat jako mimořádná Marta, Nova čeká milionové číslo

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Jeden z pilířů podzimního programového schématu TV Nova startuje za pár dní. Třetí řada licenčního krimi seriálu Případy mimořádné Marty (foto) s Tatianou Dykovou v hlavní roli se na obrazovce Novy objeví v neděli 18. října v prime time. Informoval o tom Jakub Fürst z tiskového oddělení TV Nova.
Tatiana Dyková bude potřetí vyšetřovat jako mimořádná Marta, Nova čeká milionové číslo

Tatiana Dyková bude potřetí vyšetřovat jako mimořádná Marta, Nova čeká milionové číslo

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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