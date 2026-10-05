Táta v sukni: Pro masku chůvy posloužila tvář šedesátileté Angličanky. Williams v převleku zamířil do erotického obchodu

Táta v sukni, FOTO: © 20th Century Fox, distr. FTV Prima Táta v sukni, FOTO: © 20th Century Fox, distr. FTV Prima Táta v sukni, FOTO: © 20th Century Fox, distr. FTV Prima Táta v sukni, FOTO: © 20th Century Fox, distr. FTV Prima
Komedie Táta v sukni umožnila Robinu Williamsovi předvést jeden z nejlepších hereckých výkonů, podpořený hodinami v křesle u maskérů. Přes masku postarší chůvy se dokázal dostat nejen do přízně své filmové rodiny, ale v rámci svérázného hereckého cvičení také do obchodu pro dospělé. Výrobu úspěšného snímku z roku 1993 přitom navíc ovlivnily osobní ztráty a hromada nezastavitelné improvizace. Chůva jako záchrana před ztrátou dětí
Scénář původně vykresloval Stua jako arogantního padoucha, který chtěl poslat děti do internátní školy, aby měl Mirandu jen pro sebe. Režisér Chris Columbus si však přál, aby ve filmu nevystupovala vysloveně záporná postava, a chtěl ukázat divákům realističtější obraz rozvodu. Stu byl proto přepsán do podoby mnohem sympatičtějšího muže. Režisér také odmítl původní závěr, ve kterém se rodina opět spojila, protože mu takový konec připadal vůči dětem rozvedených rodičů neupřímný.
Náročné maskování a skrytý bratr
Aby postava britské chůvy působila přesvědčivě a Danielovu totožnost neodhalila ani vlastní manželka, museli maskéři odvést precizní práci. Tvůrci prošli fotografie stovek žen z celého světa, než objevili ideální šedesátiletou Angličanku s dokonalým babičkovským vzhledem, která jim posloužila jako předloha. Na herecké tváři následně nevytvořili jen jednu pevnou masku, ale složitou konstrukci z osmi samostatných dílů, jejíž nanášení zabralo Williamsovi každý den přibližně čtyři a půl hodiny.
Williams si chtěl uvěřitelnost své nové identity důkladně prověřit. V průběhu natáčení proto v kompletním převleku paní Doubtfireové vyrazil do obchodu pro dospělé, kde si zakoupil několik pomůcek. Nikdo z přítomných ho přitom nepoznal.
Mezi herce se navíc nepozorovaně dostal i Williamsův příbuzný. Roli barmana u bazénu si zahrál hercův starší nevlastní bratr Robert Todd Williams. Robin chtěl mít bratra, o jehož existenci dlouho nevěděl, během natáčení nablízku, a role pro něj představovala první a zároveň poslední hereckou zkušenost.
Nekonečná improvizace a tajné vtipy pro dospělé
Na place vládl Robin Williams obrovskou komediální energií, díky které vzniklo mnoho neplánovaných situací. Režisér Chris Columbus nechával herce nejprve dvakrát až třikrát odehrát scénu podle scénáře a poté mu dal zcela volnou ruku k improvizaci. Záběry často snímal dvěma nebo třemi kamerami současně, protože nikdy nevěděl, co Williams vymyslí. Ve střižně se pak sešlo tolik rozdílného materiálu, že by se z něj podle režiséra dala sestavit tvrdá eRková verze plná vulgárních vtipů.
Williamsův sklon k improvizaci se projevil i v detailních hereckých situacích. Když paní Doubtfireová ztratí umělé zuby, které spadnou přímo do sklenice s vínem, ostatní herci u stolu o tomto Williamsově nápadu předem nevěděli a jejich šokované reakce byly naprosto autentické. Neplánovaně vznikla i část scény u kontroly bytu paní Sellnerovou. Maskérská hmota tvořící dortovou polevu začala herci pod náporem horkých filmových světel nečekaně tát a Williams musel následný zmatek okamžitě zakomponovat do dialogu.
Smutná zpráva na place a zrušené studium
Atmosféra na natáčení však nebyla pouze veselá. Herečka Sally Field se v reálném životě potýkala s blížícím se rozvodem, kvůli kterému roli Mirandy zpočátku odmítala. Přímo během natáčení navíc zasáhla její rodinu tragédie, když v pečovatelském zařízení po mozkové příhodě zemřel její otec. Williams i přes hereččinu snahu o profesionalitu poznal, že se něco děje, okamžitě přerušil natáčení a jako producent upravil plán, aby Field mohla odjet a zařídit pohřeb.
Problémy se studiem mezitím řešila mladá herečka Lisa Jakub, která hrála dceru Lydii. Během natáčení se snažila posílat do školy domácí úkoly, její střední škole to ale nestačilo a herečku vyloučila. Williams dokonce napsal řediteli osobní dopis s prosbou o přehodnocení rozhodnutí. Ředitel si sice slavný dopis zarámoval, mladou herečku však zpět nepřijal.
Komedie Táta v sukni nakonec celosvětově vydělala 441 milionů dolarů a stala se po Jurském parku druhým nejúspěšnějším filmem roku 1993. Přestože se v následujících letech dlouze uvažovalo o pokračování, projekt doprovázely vleklé problémy se scénářem, a po náhlé smrti Robina Williamse v roce 2014 byla příprava navždy ukončena. Tátu v sukni uvede Prima MAX v pondělí 5. října od 17:20.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).