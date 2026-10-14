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Táta režisér, máma herečka. Třináctiletá dcera Jindřišky z Pelíšků má jasný sen a matka jí v tom rozhodně bránit nebude

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Kristýna Badinková Nováková prozradila, že její dcera Mariana chce být herečkou, a před kamerou už stála.
Táta režisér, máma herečka. Třináctiletá dcera Jindřišky z Pelíšků má jasný sen a matka jí v tom rozhodně bránit nebude

Táta režisér, máma herečka. Třináctiletá dcera Jindřišky z Pelíšků má jasný sen a matka jí v tom rozhodně bránit nebude

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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