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Tasmánský čert: démonický řev, zuby na kost a pověst výtržníka, který je ve skutečnosti spíš nepochopený profesionál

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Tasmánský čert patří mezi ta zvířata, která dostala jméno od lidí, kteří očividně při prvním setkání neměli úplně klidný večer. Když je malý, vypadá trochu jako přerostlé štěně, které někdo omylem přebarvil na černo. Když se ale rozčílí, otevře tlamu, spustí ječení, vrčení a skřeky, ukáže zuby a tváří se, že by bez většího mrknutí oka zkritizoval celý ekosystém. A člověk si řekne: ano, chápu, proč tomu někdo začal říkat čert.
Tasmánský čert: démonický řev, zuby na kost a pověst výtržníka, který je ve skutečnosti spíš nepochopený profesionál

Tasmánský čert: démonický řev, zuby na kost a pověst výtržníka, který je ve skutečnosti spíš nepochopený profesionál

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 04.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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