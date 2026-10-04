Tasmánský čert: démonický řev, zuby na kost a pověst výtržníka, který je ve skutečnosti spíš nepochopený profesionál

Jenže jako obvykle je pravda zajímavější než pověst. Tasmánský čert není žádný pekelný vyslanec, ale fascinující vačnatec, který doplatil na hlas, povahu i to, že při jídle nevypadá dostatečně uhlazeně pro lidský vkus.
Pan Mňau oceňuje, že konečně přichází zvíře, které svou reputaci nestaví na roztomilosti, ale na poctivém řevu a postoji „uhni od mé večeře“. Bobík je nadšený z toho, že existuje tvor, který vypadá jako menší chlupatá nehoda, a přitom má sílu stisku, za kterou by se nestyděl kdejaký profesionál.
Paní Žofie nás vrací k faktům: tasmánský čert (Sarcophilus harrisii) je největší dnes žijící masožravý vačnatec, žije volně v Tasmánii a jeho pověst šílence je směs reality, zvukového projevu a lidské fantazie, která vždycky ráda přidá trochu síry navíc.
Ne, není to malý medvěd z pekla. Je to vačnatec s velmi hlasitým nesouhlasem
Tasmánský čert je příbuzný jiným australským vačnatcům, ale na rozdíl od koaly nebo klokana působí, jako by odmítl marketingové oddělení roztomilosti hned při nástupu do služby. Má zavalité tělo, černou srst, často bílé znaky na hrudi, velkou hlavu, silné čelisti a výraz, který nikdy úplně neslibuje pohodový small talk. K tomu připočtěme noční aktivitu, skřeky, vrčení a prudké výpady při krmení — a je jasné, proč první evropští pozorovatelé získali dojem, že v křoví operuje cosi výrazně ďábelštějšího než běžná fauna.
Jenže ten „čert“ je ve skutečnosti velmi konkrétní biologický projekt. Je stavěný na sbírání potravy, obhajobu svého prostoru u jídla a život v prostředí, kde je lepší budit respekt než konverzaci. Není to žádný elegantní lovec typu kočka. Je to robustní, hlučný, odolný oportunista, který přesně ví, co chce, a při večeři se neobtěžuje vypadat civilizovaně.
Pan Mňau tvrdí, že toto je konečně upřímný přístup k jídlu. Bobík uznává nasazení, ale trochu se obává stolovacích návyků.
Hluk, který zničil jeho PR na několik staletí
Kdyby byl tasmánský čert tichý, možná by dnes měl pověst jen trochu zvláštního vačnatce. Jenže on tichý není. Při obraně potravy, při stresu nebo při konfliktech vydává zvuky, které působí, jako by se v jednom keři hádala cirkulárka, trumpetka a velmi rozhořčený démon po noční směně. A právě tohle byl zásadní problém jeho pověsti.
Lidé mají obecně slabost pro logickou zkratku: co zní děsivě, to musí být nebezpečné monstrum. Čert na to doplatil dokonale. Jeho vokální projev je dramatický, jenže dramatický zvuk ještě automaticky neznamená dramatickou podstatu. Ve skutečnosti je velká část těchto zvuků součástí komunikace, zastrašování a vyjednávání o tom, kdo co sežere a kdo si má raději stoupnout o kus dál.
Paní Žofie suše poznamenává, že kdybychom stejným metrem hodnotili lidi, museli bychom polovinu internetových diskusí prohlásit za biologicky nebezpečný druh.
Malý tank se skusem, který neuznává jemnou práci
Jedna věc je ale pravda: tasmánský čert je na svou velikost mimořádně dobře vyzbrojený. Má velmi silný skus a čelisti stavěné tak, aby si poradil i s kostmi. To není detail navíc. To je podstata jeho životní strategie. Čert totiž není vybíravý gurmán, který si vezme dva svaly a zbytek nechá ležet. Naopak. Patří k těm zvířatům, která dokážou z kadáveru využít opravdu hodně — maso, vnitřnosti, kosti, šlachy, prostě servis téměř bez odpadu.
A v tom je ekologicky mimořádně užitečný. Tasmánský čert není jen výstřední noční rváč. Je zároveň uklízeč krajiny. Likviduje mršiny, čímž pomáhá omezovat šíření chorob a vrací živiny zpět do oběhu. Z lidského hlediska to není činnost, která by se dobře vyjímala na pohlednici. Z hlediska ekosystému je to ale velmi důležitá práce.
Bobík je ohromen tím, že někdo umí udělat pořádek tak důkladně. Pan Mňau podotýká, že opravdová efektivita málokdy vypadá něžně.
Lovec? Ano. Mrchožrout? Také. Hlavně pragmatik
Tasmánský čert je oportunista v tom nejlepším biologickém slova smyslu. Umí lovit menší živočichy, ptáky, plazy nebo savce, ale zároveň velmi ochotně využívá mršiny. A tady narážíme na další lidský zlozvyk: někdy se na mrchožrouty díváme skoro s despektem, jako by šlo o méně ušlechtilou kategorii života. Jenže příroda si na podobné estetické snobství nehraje. Kdo umí efektivně využít dostupný zdroj potravy, ten není odporný. Ten je úspěšný.
Čert je přesně ten typ zvířete, které neřeší, jestli večeře působí dostatečně noblesně. Řeší, zda je jedlá, dostupná a jestli ji někdo jiný nechce sebrat. Proto kolem potravy vznikají ony slavné hlučné potyčky, cenění zubů a výrazové kreace, kvůli nimž by si slabší povahy raději sedly jinam.
A přesto platí, že velká část těchto střetů je spíš rituál než čistá řež. Hodně hrozí, hodně se demonstruje, hodně se křičí. To je ostatně u mnoha zvířat docela rozumné: lepší druhého přesvědčit, než s ním každý večer absolvovat plnohodnotnou válku.
Kdysi i na pevnině, dnes hlavně v Tasmánii
Tasmánský čert nežil vždy jen v Tasmánii. Fosilní nálezy ukazují, že kdysi obýval i australskou pevninu. Odtud ale zmizel, pravděpodobně v souvislosti s proměnami prostředí a také s příchodem dingů, kteří mohli představovat významnou konkurenci. Tasmánie se tak stala jeho poslední velkou pevností.
To je mimochodem krásný příklad toho, jak ostrov někdy funguje jako útočiště. Zatímco jinde druh zmizí, na ostrově přežije, protože tam některé tlaky chybějí nebo jsou slabší. V případě tasmánského čerta mu izolace dlouho pomáhala. A pak přišla jiná rána.
Nádor, který se šíří kousnutím. Ano, tohle zní děsivě i bez příkras
Jedním z největších a nejznámějších problémů tasmánských čertů je takzvané devil facial tumour disease, zkráceně DFTD — přenosná rakovina, která se šíří mezi jedinci hlavně kousáním, tedy přesně tou aktivitou, kterou čerti při konfliktech kolem potravy a při sociálních interakcích rozhodně nešetří. Nádory se objevují především v oblasti tlamy a obličeje, narušují příjem potravy a mohou vést k smrti.
Když se tohle onemocnění objevilo, způsobilo prudké poklesy populací v některých částech Tasmánie. A tady se z hlučného a trochu komického potížisty najednou stává symbol velmi vážného konzervačního boje. Vědci i ochranáři se snaží druh chránit, sledovat, budovat záložní populace a hledat cesty, jak mu pomoci přežít něco, co zní skoro jako zlý biologický vtip.
Paní Žofie právem poznamenává, že příroda je fascinující i krutá zároveň a že u tasmánského čerta se to ukazuje mimořádně tvrdě.
Matka s kapsou, mláďata s přetlakem a život bez zbytečných iluzí
Protože je čert vačnatec, samice rodí velmi malá mláďata, která pak pokračují ve vývoji ve vaku. Jenže tady přichází další drsný detail: mláďat se může narodit víc, než kolik je ve vaku funkčních struků. To znamená, že ne všechna dostanou šanci. Je to nehezké, ale biologicky velmi praktické nastavení systému, v němž přežijí jen ta, která se dokážou uchytit.
Tasmánský čert zkrátka ani v reprodukci nepředstírá, že život je víkendový wellness program. Je to druh, který od prvního dne funguje bez sentimentálních kulis. A možná i proto si člověk při pohledu na něj trochu víc uvědomí, že příroda není disneyovka, ale komplikovaný provoz s dost tvrdými pravidly.
Je děsivý? Trochu. Je skvělý? Rozhodně
Na tasmánském čertovi je krásné to, že v sobě spojuje dvě polohy. Na jednu stranu působí jako noční rváč s přehnanou mimikou a zvukovým fondem metalového festivalu v křoví. Na druhou stranu je to mimořádně zajímavý, ekologicky důležitý a evolučně jedinečný vačnatec, který si rozhodně nezaslouží být redukován jen na karikaturu zlobivého monstra.
A ano, je pravda, že u fotky mláděte má člověk chuť říct „to je roztomilé“. U dospělce při krmení už spíš řekne „to je velmi autentické“. Jenže právě v tom spočívá celé kouzlo. Tasmánský čert není zvíře, které by se snažilo lidem zalíbit. Je to zvíře, které prostě je. Hlasité, prudké, silné, odolné a ve své vlastní kategorii naprosto nezaměnitelné.
Redakční verdikt
Tasmánský čert je ukázkový případ živočicha, kterému lidská představivost vystavila pověst pekelného výtržníka, zatímco realita nabízí mnohem bohatší portrét. Je to největší žijící masožravý vačnatec, výborně vybavený uklízeč krajiny, zvíře s neuvěřitelně silným skusem a zároveň druh, který v posledních desetiletích tvrdě bojuje o přežití.
Pan Mňau oceňuje jeho nulovou potřebu působit přijatelně. Bobík oceňuje nasazení při jídle a možnost vyděsit protivníka už jen zvukem. Paní Žofie správně trvá na tom, že za pověstí hlučného raubíře stojí i velmi důležitá ekologická role a velmi vážný ochranářský příběh.
Redakce si tedy dovolí jednoduchý závěr: tasmánský čert není pekelná potvora. Je to poctivý noční profesionál se zuby na kost, špatným PR a právem na mnohem větší respekt, než mu lidé dlouho přiznávali.
Redakční tečka
Při přípravě článku nebyl žádný tasmánský čert požádán o ukázkové vrčení do redakčního mikrofonu, protože pan Mňau upozornil, že některé formy názoru je lepší nechat zaznít ve volné přírodě. Bobík sice navrhoval test „kolik párků zmizí za minutu“, ale paní Žofie mu připomněla, že mezi vědou a zbytečným pokoušením osudu pořád ještě existuje rozdíl.
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Zdroje: Encyclopaedia Britannica – Tasmanian devil [1], San Diego Zoo Wildlife Alliance – Tasmanian Devil [2], Australian Museum – Tasmanian devil [3], Save the Tasmanian Devil Program – About devil facial tumour disease [4], img ai generated