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Targosz ukazuje církev, která unese pochybnosti a nemusí mít všechny odpovědi

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Když jsem měl napsat pár slov k nové knize Smích a pláč od Lukáše Targosze, nemusel jsem se do čtení nijak nutit. Četl jsem ji jedním dechem a se stejnou…
Targosz ukazuje církev, která unese pochybnosti a nemusí mít všechny odpovědi

Targosz ukazuje církev, která unese pochybnosti a nemusí mít všechny odpovědi

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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