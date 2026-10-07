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Takto vypadá zrod planet. Webb našel stopy po ničivých kolizích mladých světů

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Vznik planet rozhodně není klidný proces. James Webbův vesmírný dalekohled prozkoumal 21 soustav plných teplého prachu a stop po obřích kolizích. Některé připomínají událost, která zřejmě před miliardami let vytvořila náš Měsíc.
Takto vypadá zrod planet. Webb našel stopy po ničivých kolizích mladých světů

Takto vypadá zrod planet. Webb našel stopy po ničivých kolizích mladých světů

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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