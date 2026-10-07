Takto vypadá zrod planet. Webb našel stopy po ničivých kolizích mladých světů

Když se dnes podíváme na Sluneční soustavu, působí poměrně spořádaně. Planety obíhají po svých drahách a velké srážky jsou vzácností. Před 4,5 miliardy let ale panovaly úplně jiné poměry. Mladé světy do sebe narážely a právě jedna taková kolize zřejmě zásadně změnila Zemi.
Astronomové teď díky James Webbovu vesmírnému dalekohledu sledují podobně neklidné systémy u jiných hvězd. Tým vedený Kate Su ze Space Science Institute v Boulderu prozkoumal 21 takzvaných extrémních prachových disků. V nich zůstává neobvykle velké množství teplého prachu vznikajícího při srážkách planetárních těles.
Takové soustavy nejsou běžné. Odhady mluví zhruba o jednom procentu hvězd. Právě jejich vzácnost byla jedním z důvodů, proč o nich astronomové dlouho věděli jen málo.
Prach ukazuje, co se při srážce stalo
Některé extrémní prachové disky zaznamenal už dnes nefunkční Spitzerův vesmírný dalekohled. Webb ale dokáže v infračerveném oboru rozlišit mnohem jemnější detaily a především složení materiálu.
Ukázalo se, že sledované disky mají několik společných znaků. Obsahují velmi jemný prach, velké množství teplého materiálu blízko hvězdy a jejich jas se nepravidelně mění.
Největší překvapení přineslo chemické složení. Část disků obsahuje hodně oxidu křemičitého, jiným naopak výrazně chybí. Pro astronomy to není jen chemická zajímavost. Rozdíl vypovídá o tom, jak prudká srážka prach vytvořila.
Přibližně třetina sledovaných extrémních disků patřila do skupiny bohaté na oxid křemičitý. Podle týmu vznikají po velmi energetických nárazech těles srovnatelných velikostí s Marsem. Energie při takové kolizi stačí k tomu, aby se část hornin doslova vypařila.
Disky s menším množstvím oxidu křemičitého ukazují jiný scénář. Vznikají spíše při střetech těles velikosti Měsíce, která do sebe nenarazí přímo, ale například se o sebe otřou. Tyto systémy také častěji mění jasnost, protože čerstvě vzniklé trosky dál narážejí do dalších objektů a mění své dráhy.
„Nemáme žádný jiný způsob, jak tyto planetární zárodky přímo studovat, protože jsou příliš malé,“ vysvětlila členka týmu Agnes Kospal z budapešťské observatoře Konkoly.
Něco podobného zažila mladá Země
Zde dostává výzkum zajímavou souvislost s naší vlastní historií. Nejuznávanější model vzniku Měsíce počítá s tím, že do mladé Země narazila protoplaneta přibližně velikosti Marsu. Dostala jméno Theia.
Náraz vyvrhl do okolí Země obrovské množství materiálu. Z něj se následně vytvořilo těleso, které dnes známe jako Měsíc.
Časové údaje s novými pozorováními dobře souvisejí. Disky bohaté na oxid křemičitý našli astronomové pouze u hvězd mladších než 300 milionů let. Kamenné planety podle současných modelů vznikají právě během prvních stovek milionů let života planetární soustavy.
Ke srážce Země s Theiou mělo dojít přibližně 100 milionů let po vzniku Slunce. Webb samozřejmě nesleduje samotné okamžiky nárazů. Místo toho čte jejich následky. Z teploty, velikosti prachových částic a chemického složení trosek lze zpětně odhadovat, co se v systému odehrálo.