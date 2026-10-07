Takto vaří bramboračku jen moje babička – přidává do ní tyto 2 netradiční suroviny a výsledek je absolutně dokonalý

Když se venku ochladí a člověk přijde domů promrzlý, není nic lepšího než talíř horké polévky, která voní po vývaru, zelenině a opečené slanině. Hustá bramborová polévka se zelím a slaninou vznikla z kuchyně, kde se vařilo hlavně z toho, co bylo doma a co se dalo dobře uchovat. Masový vývar jí dodává plnou chuť, brambory ji přirozeně zahustí a zelí přidá lehce nakyslý tón, který příjemně vyvažuje slaninu. Výsledkem je poctivá polévka, která se hodí jako hlavní chod a obejde se bez složitého vaření.
Na této polévce je zajímavé, jak dobře spolu fungují suroviny, které bychom možná čekali spíš v několika různých jídlech. Sladší kořenová zelenina zjemní výrazný masový vývar, pórek a celer mu dodají vůni a zelí přinese svěžest. Bramborová kaše vmíchaná do polévky pak vytvoří hustou a sametovou konzistenci bez nutnosti přidávat mouku nebo smetanu. Opečená slanina s cibulí nakonec přidá křupavost a výraznou chuť, která se s jemnými bramborami dobře doplňuje.
Polévka je jako stvořená pro větší hrnec, takže ji můžete připravit na dva dny. Druhý den bývá ještě výraznější, protože se chutě během odležení propojí. Pokud vám z předchozího dne zbyla bramborová kaše, můžete ji využít právě tady a ušetřit si další práci.
Zeleninu můžete upravit podle sezony a toho, co máte doma. Kedlubnu lze nahradit větším kouskem celeru, místo pórku můžete použít více cibule a při nedostatku čerstvých hub se obejdete i bez nich. Pokud chcete polévku ještě vydatnější, můžete v ní ponechat část masa z vývaru nakrájenou na menší kousky.
Sušené houby zalijte horkou vodou a nechte je změknout. Mezitím masový vývar přiveďte ve velkém hrnci k varu. Ochutnejte ho a podle potřeby dochuťte solí a černým pepřem.
Brambory oloupejte, nakrájejte na menší kousky a uvařte zvlášť v osolené vodě doměkka. Slijte je, rozmačkejte s máslem a přidejte 2–3 lžíce mléka. Připravte hladkou bramborovou kaši a odložte ji stranou.
Kedlubnu, celer, kořen petržele a mrkev očistěte a nakrájejte na menší kousky. Pórek nakrájejte na kolečka a všechnu zeleninu vložte do vroucího masového vývaru. Vařte 15–20 minut, aby zelenina začala měknout.
Zelí nakrájejte na menší čtverečky a přidejte ho do hrnce společně s namočenými houbami. Vmíchejte rajský protlak a najemno nasekaný česnek. Pokračujte ve vaření, dokud zelenina a zelí nezměknou.
Do polévky vmíchejte připravenou bramborovou kaši. Míchejte ji důkladně, aby se v horkém vývaru rovnoměrně rozpustila a polévku zahustila. Přidejte také několik lžic vody, ve které se namáčely houby, pokud chcete zvýraznit jejich chuť.
Slaninu nakrájejte na malé kostičky a opečte ji na pánvi dozlatova. Přidejte najemno nakrájenou cibuli a společně ji restujte, dokud nezměkne a nezezlátne. Opečenou slaninu s cibulí přidejte do polévky a nechte ji ještě několik minut společně prohřát.
Hotovou polévku ochutnejte a podle potřeby dosolte a opepřete. Před podáváním ji posypte nasekanou čerstvou petrželkou. Podávejte ji horkou, aby vynikla chuť masového vývaru, zeleniny, zelí, hub a opečené slaniny.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová