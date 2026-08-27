Takto poctivý vývar dělaly naše babičky – a s těmito nudlemi je úplně nejlepší. Recept by měla znát každá hospodyňka

Co si budeme povídat, když se nad kuchyní vznáší hluboká vůně pomalu taženého hovězího vývaru, je to neklamné znamení pravé domácké pohody. Sílící vývar s fritátovými nudlemi představuje královnu všech polévek. Zapomeňte na vysušenou zavářku z obchodu nebo klasické vlasové nudle. Poctivý tmavý vývar se sladkou kořenovou zeleninou a lahodnými proužky slaných palačinek dodá celé misce neuvěřitelnou plnost, díky které se k němu budete zaručeně a rádi vracet.
Tradice fritátových nudlí (v rakouské gastronomii známých jako Frittatensuppe) pochází z vídeňských měšťanských kuchyní 19. století. Rakouští i čeští kuchaři tehdy přišli na geniální způsob, jak zužitkovat zbylé tenké palačinky – nakrájeli je na jemné proužky a zalili horkou polévkou. Vychladlé nakrájené palačinky do sebe krásně nasáknou silnou hovězí chuť, ale zároveň se v misce nerozvaří a zachovají si svou úžasně vláčnou a nadýchanou strukturu.
Tento flexibilní recept nabízí nespočet možností k vlastnímu vyladění. Pro ještě sytější zlatavou barvu se cibule i s kůrou tradičně rozkrojí a opeče na sucho na tálku. Do samotného těsta na fritátové nudle můžete pro svěží barvu i vůni přimíchat nasekaný čerstvý pažitku, petrželku nebo trochu strouhaného muškátového oříšku. Podávaný horký, zasypaný čerstvými bylinkami a kousky obraného masa, je tento vývar dokonalým pohlazením pro celou rodinu.
Hovězí maso opláchněte a vložte do velkého hrnce. Zalijte ho 2 litry studené vody a pomalu přiveďte k varu. Jakmile se na povrchu začne tvořit pěna, průběžně ji sbírejte, aby byl výsledný vývar čistý.
Mrkev, celer, pórek a cibuli očistěte a nakrájejte na větší kusy. Cibuli můžete předem nasucho opéct řeznou stranou na pánvi, protože vývar díky tomu získá hezčí barvu a výraznější chuť. Zeleninu přidejte k masu a vařte na mírném ohni.
Po přibližně 10 minutách přidejte nové koření, bobkový list a černý pepř. Vývar osolte a nechte ho velmi zvolna vařit přibližně 2 hodiny. Během vaření ho zbytečně nemíchejte a podle potřeby dál odstraňujte pěnu z povrchu.
Mezitím připravte těsto na fritátové nudle. Vejce prošlehejte s mlékem, přidejte mouku, cukr a špetku soli a vymíchejte hladké těsto bez hrudek. Nechte ho přibližně 30 minut odpočinout, aby se palačinky při smažení lépe připravovaly.
Na pánvi lehce potřené olejem postupně usmažte tenké palačinky. Opékejte je z obou stran dozlatova a hotové je odkládejte stranou. Palačinky nechte vychladnout, potom je naskládejte na sebe, pevně zarolujte a nakrájejte na tenké proužky.
Hotový vývar přeceďte přes jemné sítko. Zeleninu, kterou chcete v polévce podávat, nakrájejte na menší kousky a maso oberte od kosti a nakrájejte nebo natrhejte na sousta. Vývar podle potřeby dochuťte solí.
Do hlubokých talířů rozdělte fritátové nudle, případně také kousky masa a mrkve z vývaru. Zalijte horkým hovězím vývarem a posypte nasekanou petrželkou. Fritátové nudle je nejlepší přidávat až těsně před podáváním, aby zůstaly pevné a zbytečně se ve vývaru nerozmočily.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová