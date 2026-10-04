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Takto bude vypadat mapa světa v roce 2100: Je děsivé, kolik oblastí zmizí pod hladinou

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Klimatické změny mění tvář planety rychleji, než jsme si dokázali připustit. Vědci varují: pokud nezměníme přístup k emisím, čeká nás do roku 2100 ztráta celých ostrovních států a přesídlení desítek milionů lidí.
Takto bude vypadat mapa světa v roce 2100: Je děsivé, kolik oblastí zmizí pod hladinou

Takto bude vypadat mapa světa v roce 2100: Je děsivé, kolik oblastí zmizí pod hladinou

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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