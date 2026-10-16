Takovou misi válka neviděla: ukrajinský obojživelný robot dovezl munici pod ruskou palbou 40 kilometrů jedním směrem

Záběry zveřejnilo ukrajinské ministerstvo obrany koncem září 2026 a státní platforma Brave1 je 29. září sdílela na síti X. Nízké vozidlo bez posádky na nich projíždí rozbitou cestou, přejede terénní nerovnosti a bez zastavení vjede do vody, kde během několika sekund přepne do plovoucího režimu. Neslo munici a proviant pro pozice na východě Doněcké oblasti, kam se lidská zásobovací skupina dostává jen s krajním rizikem. Jde o první veřejně potvrzené logistické nasazení obojživelného robota v bojových podmínkách, ne o předváděčku na cvičišti.
Kolik kilometrů robot skutečně ujel, se ze zveřejněných údajů nedá spočítat
Ministerstvo obrany i Brave1 uvádějí shodně, že robot urazil „více než 40 km“. Velitel jednotky, který vystupuje pod krycím jménem „Electric“, v rozhovoru pro americký server The War Zone upřesnil, že šlo o 40 kilometrů jedním směrem a zhruba 70 kilometrů celkem i se zpáteční cestou. Ta dvě čísla k sobě nesedí, protože dvakrát čtyřicet dává osmdesát. Robot se mohl vracet kratší trasou, nebo je některý z údajů zaokrouhlený, ale žádný ze zveřejněných zdrojů to neobjasňuje.
Trasa vedla smíšeným terénem: po souši, přes vodní překážky a podmáčené úseky. Úspěšné jízdě předcházel jeden nevydařený pokus, jehož technická příčina zveřejněna nebyla. Jednotka závadu rozebrala, stroj opravila a napodruhé už robot dovezl munici i proviant na pozice a vrátil se zpět, přestože se po něm střílelo.
Přesné místo a datum mise „Electric“ z bezpečnostních důvodů neprozradil. Z kontextu rozhovoru vyplývá, že robot jezdil v sektoru poblíž Kosťantynivky ve východní části Doněcké oblasti.
Jednotka Alter Ego vyměnila na komerčním stroji skoro všechno podstatné
Robota nasadila jednotka Alter Ego, která patří k 93. samostatné mechanizované brigádě „Cholodnyj Jar“. Neplní úkoly běžné frontové roty. Slouží jako dílna a výcvikové středisko pozemní robotiky na Donbasu, předává zkušenosti dalším útvarům a technická řešení upravuje kousek od fronty. Od prvního kontaktu s obojživelnou platformou po úspěšnou bojovou misi jí to podle velitele trvalo necelé tři měsíce, zatímco obdobné programy v armádách NATO se počítají na roky.
Jednotka nezačínala od nuly. Podle sekundárních zdrojů vycházela z komerčního stroje označovaného jako Triton, oficiální ukrajinské materiály ale model nejmenují. „Electric“ otevřeně přiznal, že tovární spojení bylo pro bojiště naprosto nedostačující. Elektroniku proto vojáci přizpůsobili elektronickému rušení na frontě a software upravili pro skutečné bojové situace. Vodotěsnost zesílili nad civilní standardy a komunikační systém postavili úplně nový, protože ten od výrobce v boji selhával. Z koupeného stroje tak zůstal hlavně podvozek se schopností plavat, schopnost přežít na frontě mu musela dodat jednotka sama.
Peníze a koordinaci zajistila Brave1, státní platforma, která propojuje požadavky z fronty s vývojáři a financováním. Podle jejího příspěvku na síti X šel grant právě na překlenutí cesty od prototypu k bojovému nasazení.
Proč ruská palba zásobovací jízdu nezastavila
Tvrzení, že si Rusové s robotem neporadili, platí pro jednu konkrétní misi na úseku plném FPV dronů, dělostřelectva a průzkumných prostředků. Podle popisu ukrajinské strany pomohlo několik věcí současně. Robot jede vodou, tedy cestou, kterou by člověk ani běžný pozemní robot nezvolil. Zásah by nikoho nezranil, protože stroj nemá posádku. Spojení bylo přestavěné přímo pro frontu a nízký profil ztěžuje odhalení. Jedna úspěšná jízda po jednom nezdařeném pokusu ovšem neprokazuje, jak dlouho robot pod palbou vydrží při pravidelném provozu.
Rusko roky propaguje vlastní robotický program Marker, o kterém státní agentura TASS psala už v roce 2019 jako o experimentálním systému. Srovnatelně doloženou obojživelnou zásobovací misi na frontě se ve veřejných zdrojích dohledat nepodařilo. Americká armáda vyvíjí logistické roboty v programech S‑MET/MUTT od General Dynamics a Project Sustainment od Rheinmetallu, ani u nich však není veřejně potvrzené bojové nasazení na trase vedoucí po souši i vodou.
Až 90 procent zásobovacích misí obstarávají v některých brigádách roboti
Válku, která trvá déle než čtyři roky, obojživelný robot sám nezvrátí. Míří ale do taktické logistiky, jedné z nejnebezpečnějších frontových činností, kde už pozemní roboti odvádějí velký kus práce. Ukrajinské ministerstvo obrany uvádí, že jen v lednu 2026 provedli přes 7 000 bojových a logistických misí. Šéf divize pozemních robotů v Brave1 Ihor Šmyryov řekl Transatlantic Dialogue Center, že v některých brigádách zvládají až 90 procent zásobování. Obě slova, „až“ i „některých“, je potřeba brát vážně, protože číslo popisuje nejlepší útvary, nikoli průměr celé armády. Obojživelná verze teď rozšiřuje robotické zásobování na úseky, které dosud blokovala voda, kanály a mokřiny.
Téma se týká i Česka. Armáda ČR schválila koncepci postupného zavádění bezpilotních pozemních vozidel a otevřela pro ně testovací polygon. Převoz munice, vody, baterií a zdravotnického materiálu patří mezi hlavní oblasti, kde je chce využívat. Veřejně známý český program obojživelného robota zatím neexistuje.
Zda by stroj mohl plnit i útočné úkoly, velitel „Electric“ nevyloučil a řekl, že platformu lze využít různými způsoby. Potvrzení ostrého útočného nasazení zatím chybí. Brave1 už v červnu 2026 otevřela samostatný grantový program určený přímo pro obojživelné roboty.