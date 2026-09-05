Tak dobré kuřecí paličky se mi nikdy předtím nepovedly – celý fígl se skrývá v této bleskurychlé marinádě

Kombinace drůbežího masa, medu a česneku má své kořeny v tradiční asijské kulinářské kultuře, kde se sladkoslané glazury používají po staletí. Asijští kuchaři mistrně využívají přirozeného cukru v medu v kombinaci se sójovou a ústřicovou omáčkou či rýžovým vínem. Tato jedinečná fúze chutí vytváří při tepelné úpravě takzvaný umami efekt — hlubokou, plnou a silně návykovou chuť, která povznáší obyčejné drůbeží maso na úroveň gurmánského zážitku. Krátké naříznutí masa a jeho marinování navíc zaručí, že veškeré koření a omáčka proniknou hluboko ke kosti.
Největším trumfem tohoto receptu je neuvěřitelná šťavnatost a dokonalá hra textur. Pomalé dušení v aromatické redukci zaručí, že maso zůstane uvnitř neuvěřitelně křehké a z kosti se odděluje téměř samo, zatímco povrch získá lesklou, lepkavou a nádherně voňavou kůrčičku. Výpek plný lesklé medovo-česnekové šťávy pak přímo vybízí k tomu, abyste do něj namáčeli kousky čerstvého pečiva nebo jím bohatě přelili porci nadýchané rýže. Posypání čerstvou jarní cibulkou dodá celému jídlu potřebnou svěžest i křupavý kontrast.
Recept nabízí úžasný prostor pro vlastní kulinářskou tvořivost. Místo kuřecích paliček můžete stejným způsobem připravit šťavnatá křídla nebo vykoštěná kuřecí stehna. Pokud milujete pikantnější pokrmy, do marinády se báječně hodí přihodit nasekanou čerstvou chilli papričku, lžičku sriracha omáčky nebo trochu strouhaného čerstvého zázvoru. Milovníci oříškových tónů mohou hotové paličky před servírováním posypat opraženým sezamovým semínkem, které jídlu dodá nádherný vizuální efekt i jemnou křupavost.
V kuřecích paličkách udělejte několik řezů a poté je vložte do větší mísy.
Poznámka: Díky řezům chuť koření pronikne hluboko do masa.
Maso ochuťte solí, zalijte ho vodou a nechte ho 10 minut namáčet. Poté ho vyndejte a osušte papírovou utěrkou.
Poznámka: Díky namáčení maso zbavíte případných nečistot a pachu. Bude také křehčí.
Kuřecí paličky následně smíchejte se sójovou omáčkou, rýžovým vínem, pepřem a sušeným česnekem z jedné strany. Poté je obraťte a ochuťte zbytkem pepře a sušeného česneku.
Maso vložte do pánve s rozpáleným olejem a smažte ho 4–6 minut z jedné strany. Poté ho obraťte a smažte dalších 4–6 minut. Pak k masu přidejte nahrubo nakrájené stroužky česneku, které smažte 30 sekund.
Obsah pánve zalijte vodou, sójovou i ústřicovou omáčkou a rýžovým vínem. Přidejte med, pepř, sůl a po promíchání pokrm vařte 10 minut pod pokličkou.
Kuřecí paličky na medu polijte výpekem a posypte je nasekanou jarní cibulkou. Poté je servírujte dle potřeby.
Tip: Před podáváním nechte maso 5–10 minut odpočívat, aby z něj nevytekla šťáva.
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Zdroj receptu: Leon’s Home Cooking
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová