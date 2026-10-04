Tajný trik instalatérů, jak uvolnit dřez za 2 sekundy: Vše už máte doma, jen jste doposud nevěděli, že to můžete použít

Ucpaný dřez není legrace, je to solidní komplikace pro provoz celé kuchyně. Můžete vymýšlet mnoho složitostí, existuje ovšem i velmi jednoduchý způsob jeho čištění.
Kdokoli se pohybuje v kuchyni, má chvilky, kdy není úplně šikovný či opatrný. Třeba jste nedopatřením vylili do dřezu kuchyňský olej. Opláchli jste nádobí, na kterém bylo moc zbytků od oběda či večeře. Na každý pád neodtéká voda,
takže vás čeká zdlouhavý proces nápravy. Existuje samozřejmě možnost nalít dovnitř chemikálie, případně zavolat instalatéra. Kromě toho je tu však ještě mnohem elegantnější řešení, drobný instalatérský trik. Odpad vyčistí do posledního smítka. Jenom jedna přísada
Do odtoku jednoduše nalijte běžný saponát, který používáte na nádobí. Právě ten totiž rozpouští mastnotu. Jestliže dřez není příliš ucpaný, funguje to fantasticky. Problémem mohou být nemastné usazeniny, které už
vytvořily někde v ústrojí jakousi zátku. Použijte tedy aspoň půl litru této tekutiny a pak několik minut počkejte. Saponát bude mít dost času rozpustit všechnu přítomnou mastnotu. Následně mu pomůže aspoň litr vroucí vody nalitý tamtéž.
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Celý dřez pak ještě pečlivě vyčistěte, váš odtok by měl být opět v perfektním stavu.
Nasypte tam jedlou sodu
Může se stát, že ani dostatek saponátu s mastnotou nepohne. Pak do umyvadla nasypte jedlou sodu, ke které přidejte ještě ocet. Obojí zalijte vroucí vodou, pěnění se nebojte. Oba dva prostředky na mastnotu fungují dobře,
společně však tvoří přímo vražednou kombinaci. Je to také levné a současně ekologické řešení. Proběhne chemická reakce, která uvolní všechny usazeniny, a mastnotu pak jen spláchnete. Odpad tak uvolníte od všech nečistot. Fotografie: Pixabay
Jediným možným problémem je použít příliš mnoho sody najednou. Nestihne se totiž rozpustit a může vytvořit hrudky, které ucpání jen zhorší. Přidávejte ji tudíž postupně.
Základem je prevence
Výše popsané problémy jsou ovšem vždycky jen důsledkem toho, že se do dřezu dostane něco, co tam vůbec nepatří.
Případně ano, ale rozhodně ne v takovém množství. Většina lidí už naštěstí pochopila, že tam nemá vylévat olej či jakýkoli tuk. Stejně tak je na místě dávat si pozor na kávovou sedlinu nebo syrová vejce v odpadu.
Zdroj:
Newsner
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Uvolnění dřez pomocí jedlé sody bez nutnosti volání instalatéra. Odpad vyčistí do posledního smítka pochází z webu Světkreativity.