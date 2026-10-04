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Tajný trik instalatérů, jak uvolnit dřez za 2 sekundy: Vše už máte doma, jen jste doposud nevěděli, že to můžete použít

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Ucpaný dřez není legrace, je to solidní komplikace pro provoz celé kuchyně. Můžete vymýšlet mnoho složitostí, existuje ovšem i velmi jednoduchý způsob jeho čištění.
dřez voda nádobí

dřez voda nádobí

Zdroj: Fotografie: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 10:16

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