Tajemství pravého Harlekýna: Kakaový korpus a čokoládový krém na dortu jako z cukrárny

Dort Harlekýn mám spojený s pořádnou českou cukrárnou, takovou tou bez velkých řečí. Z dětství si ho vybavuju za sklem v místní cukrárně: tmavý kakaový korpus, světlá šlehačka, hnědá pařížská a nahoře čokoládové hoblinky nebo kousky. Stál tam skoro pokaždé. Dlouho by mě nenapadlo, že se do něj pustím doma. Pak se ale sešel svátek, chuť na něco vydatnějšího a taky trochu odvahy. A výsledek byl překvapivě blízko tomu, co si pamatuju. Jen čerstvější, protože domácí šlehačkový dort je prostě znát.
Harlekýn se podle všeho odvozuje od šlehačkových a čokoládových , které se ve Francii objevovaly už v 18. století a bývaly spojované s označením dezertů mousse au chocolat. V českých cukrárnách ale zdomácněl tak pevně, že ho dnes většina lidí bere jako tuzemskou klasiku. Na jeho kouzlu je vlastně i to, že se nesnaží být moderní. Kakaový piškot, uvnitř pařížská šlehačka, navrch bílá, k tomu tmavé zdobení a čokoláda. Nic složitého, ale když se to udělá poctivě, funguje to bez debat. U nás doma se z něj ukrajuje až podezřele rychle, a to jsme na něj s mužem jen dva.
Můj tip z praxe: Pařížskou šlehačku si připravte už den předem a nechte ji přes noc v lednici. Studená smetana s rozpuštěnou čokoládou se pak vyšlehá jistěji, líp drží a nerozjíždí se po dortu. Když ji budete šlehat hned po svaření a promíchání, bývá měkčí, někdy až zrádně řídká. Recept na klasický dort Harlekýn s pařížskou a bílou šlehačkou
Celková délka přípravy: cca 4 hodiny + chlazení, nejrozumnější je začít den předem Ingredience k přípravě Kakaový korpus 125 g hladké mouky 125 g cukru krupice 20 g kakaa 2 vejce, zvlášť žloutky a bílky 5 lžic vlažné vody 5 lžic oleje 1/3 sáčku prášku do pečiva špetka soli Pařížská šlehačka 500 ml smetany ke šlehání, nejméně 33 % 100 g hořké čokolády, ideálně kolem 55 % 100 g cukru krupice 15 g kakaa Bílá šlehačka 500 ml smetany ke šlehání, nejméně 33 % 2 lžíce moučkového cukru 1 sáček vanilkového cukru, podle chuti Dokončení čokoládové kousky nebo strouhaná čokoláda na posypání máslo na vymazání formy Postup přípravy oblíbeného Harlekýnu s kakaovým korpusem
1.
Pařížskou šlehačku připravte den dopředu. Hořkou čokoládu nalámejte na menší kousky a rozpusťte ji buď ve vodní lázni, nebo opatrně v mikrovlnné troubě po krátkých intervalech. Nechte ji trochu zchladnout. Smetanu smíchejte s kakaem a cukrem, přilijte vlažnou rozpuštěnou čokoládu a pořádně promíchejte. Mísu zakryjte potravinářskou fólií a dejte do lednice. Přes noc se směs uklidní, zhoustne a čokoláda se se smetanou pěkně spojí.
2.
Troubu nastavte na 180 stupňů. Dortovou formu o průměru 24 cm vyložte na dně pečicím papírem, boky lehce potřete máslem. Vejce rozdělte na žloutky a bílky. U bílků si dejte pozor na čistou mísu bez mastnoty, tohle je drobnost, která umí zkazit sníh během minuty.
3.
Žloutky vyšlehejte s cukrem do světlé a hustší pěny. Zabere to přibližně 3 až 5 minut, podle výkonu šlehače. Potom postupně přilévejte vlažnou vodu a olej, stále míchejte. Mouku prosejte s kakaem a práškem do pečiva a zlehka ji zapracujte do žloutkové směsi. Těsto nebude úplně řídké, spíš hutnější. Tak je to v pořádku.
4.
Bílky vyšlehejte se špetkou soli na pevný lesklý sníh. Měl by držet tvar a nestékat z metel. Do těsta ho přidávejte postupně, zhruba na třikrát, a pokaždé ho vmíchejte stěrkou odspodu nahoru. Není kam spěchat. Když se s těstem zachází moc zostra, vzduch z něj uteče a piškot pak nebude tak lehký.
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5.
Těsto přesuňte do připravené formy a povrch srovnejte. Pečte v troubě vyhřáté na 180 stupňů asi 20 minut. Upečený korpus se při doteku lehce vrací zpět a špejle zapíchnutá doprostřed vyjde suchá. Ve formě ho nechte asi 10 minut, pak ho opatrně vyjměte a položte na mřížku. Potřebuje úplně vychladnout, počítejte nejméně s hodinou. Příprava šlehačky a krému
6.
Dobře vychlazenou pařížskou šlehačku vyšlehejte elektrickým šlehačem do pevné, nadýchané konzistence. Tady se vyplatí hlídat každou chvíli, protože přešlehaná pařížská šlehačka se umí srazit a zhrubnout. Jakmile drží tvar a vypadá krémově, přestaňte. Asi třetinu dejte stranou do cukrářského sáčku se zdobnou špičkou, bude potřeba na konečné zdobení.
7.
Bílou smetanu vyšlehejte s moučkovým cukrem a případně i vanilkovým cukrem na pevnou šlehačku. Platí totéž co u pařížské: studená smetana, čistá mísa a nepřehnat to se šleháním.
8.
Vychladlý korpus prořízněte ostrým nožem podélně na dvě stejně vysoké části. Spodní plát položte na dortový tác. Natřete na něj pařížskou šlehačku v poctivé vrstvě, tady není potřeba šetřit. Přiklopte druhým plátem a jen lehce přitlačte, aby se dort srovnal.
9.
Vršek i boky dortu potřete bílou šlehačkou. Dá se nanášet stěrkou nebo cukrářskou špachtlí. Povrch může být úplně hladký, ale stejně dobře vypadá i trochu nedokonalý, domácí. Bílá šlehačka dělá Harlekýnovi typický kontrast k tmavé pařížské, takže se nesnažte ji schovat. Foto: Vaření s Jančou, Příprava Harlekýnu
10.
Nakonec dort ozdobte pařížskou šlehačkou ze sáčku. Můžete udělat klasické růžice, vlnky nebo jen pravidelné kopečky po obvodu i uprostřed. Povrch posypte čokoládovými kousky nebo nastrouhanou hořkou čokoládou. Hotový dort dejte do lednice aspoň na 2 hodiny, lepší je ale nechat ho odpočívat přes noc. Tipy redakce: Teplota smetany rozhoduje: Smetana ke šlehání musí být opravdu studená, ideálně nejméně 4 hodiny v lednici. Vlažná nebo jen málo vychlazená smetana se šlehá špatně a výsledek nebývá pevný. V teplé kuchyni pomůže i to, když dáte předem vychladit mísu a metly. Čokoláda do pařížské: Na čokoládě je chuť znát víc, než se může zdát. Hořká čokoláda s obsahem kakaa kolem 55 % dá pařížské šlehačce výraznost, ale nepřebije ji hořkostí. Mléčná čokoláda směs osladí, jenže pařížská pak ztrácí typický kontrast vůči bílé šlehačce. Korpus bez škraloupu: Jakmile piškot vychladne, přikryjte ho čistou utěrkou nebo zabalte do potravinářské fólie. Povrch tolik neoschne a nebude se při krájení lámat. Suchý korpus se drolí, a při skládání dortu to potom zbytečně zlobí. Variace na zdobení: Klasický Harlekýn stojí na bílé a pařížské šlehačce s čokoládou. Pokud ale chcete malou obměnu, můžete mezi vrstvy přidat pár čerstvých malin nebo třešní. Kyselkavé ovoce si s hořkou čokoládou rozumí a dort tím dostane trochu jiný výraz.
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Zdroj: Autorský text redakce cooky.cz, publikováno se souhlasem Vaření s Jančou