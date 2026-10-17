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Tajemství pravého Harlekýna: Kakaový korpus a čokoládový krém na dortu jako z cukrárny

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Dort Harlekýn je pro mě synonymem poctivé české cukrařiny. Kakaový korpus, vrstva pařížské šlehačky a bílé šlehačky, čokoládové kousky navrchu a ten kontrast tmavého a světlého je prostě nezaměnitelný. Konečně jsem se ho odvážila upéct doma a nelituji ani chvilky.
Obrázek receptu na dort Harlekýn.

Obrázek receptu na dort Harlekýn.

Zdroj: Zdroj: Vaření s Jančou, se souhlasem, Recept na Harlekýn.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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