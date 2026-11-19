Na venkově se o zabijačce vědělo už od rána. Na dvoře se kouřilo z kotle, v kuchyni někdo loupal česnek a na lavici u dveří přibývaly mísy, které si sousedé přinesli na výslužku. Ovar se jedl ještě teplý, ale na tlačenku si všichni museli počkat do druhého dne. Domácí vepřová tlačenka z kolena a plece tuhle chvíli připomíná. První ukrojený plátek ukáže, jak se v něm střídá maso s průsvitným rosolem.
Tlačenka patřila k zabijačkovým výrobkům, v nichž našly uplatnění různé části prasete. Každá v ní měla svou úlohu. Z plece jsou na řezu vidět větší libové kousky, zatímco kůže z kolena dodá vývaru želatinu. Ta při chladnutí ztuhne a spojí maso tak, aby se dalo krájet na plátky. Přidáte-li jazyk, bude v soustu jemnější. Srdce si zase zachová pevnější skus.
O výsledném tvaru rozhoduje i zatížení při chladnutí. Pod prkénkem se tlačenka mírně zploští a náplň si v obalu lépe sedne. Proto mívá plátek oválný řez a mezi kousky masa bývá méně prázdných míst. O to, aby plátek držel pohromadě, se stará hlavně ztuhlý rosol. Když je ho mezi kousky právě tolik, kolik je potřeba, v každém soustu pořád převládá maso.
K česneku a lehké vůni koriandru sedí tenká kolečka cibule, trochu octa a krajíc žitného chleba. Na studené míse můžete cibuli vystřídat nakládanou okurkou. K silnějšímu plátku na chlebu zkuste čerstvě nastrouhaný křen. Stačí špetka, aby jeho říz nepřehlušil chuť masa.
Koleno, nožičky, hlavu a ocásky zkontrolujte a z kůže odstraňte případné štětiny. Maso včetně plece a srdcí nebo jazyků vložte do velkého hrnce a zalijte vodou. Přidejte bobkové listy, nové koření a celý černý pepř. Hrnec přikryjte a vařte mírným varem 120–180 minut, až bude maso měkké a půjde snadno oddělit od kostí.
Maso vyjměte a přibližně 375 ml vývaru přeceďte a odložte stranou. Z masa pečlivě odstraňte kosti, tvrdé chrupavky a tuhé vazivo. Pokud používáte jazyky, ještě zatepla je oloupejte. Plec, měkké maso z kolena a srdce nebo jazyky nakrájejte na menší kousky, měkké kůže a část tuku nasekejte najemno.
Nakrájené maso a jemně nasekané kůže dejte do velké mísy. Přidejte prolisovaný česnek, drcený koriandr, sůl a mletý černý i bílý pepř podle chuti. Přilijte odložený vývar a směs důkladně promíchejte.
Tip: Pokud vám koriandr v tlačence nechutná, nahraďte ho 1 lžičkou sušené majoránky. Před přidáním ji promněte mezi dlaněmi, aby se rozvoněla.
Jeden konec každého varného obalu na tlačenku pevně zavažte kuchyňským provázkem. Směs rozdělte do obalů a při plnění ji lehce stlačujte, aby uvnitř zůstalo co nejméně vzduchu. Naplněné obaly pevně zavažte i na druhém konci.
Naplněné tlačenky ponořte do vody ohřáté přibližně na 80 °C. Teplotu kontrolujte kuchyňským teploměrem a tlačenky při ní nechte 60 minut prohřívat. Poté je opatrně vyjměte a přesuňte do lázně s ledovou vodou, aby se rychle zchladily.
Po zchlazení tlačenky osušte a položte vedle sebe na čistý tác. Přikryjte je prkénkem, mírně zatižte a dejte do lednice ztuhnout přes noc. Vychlazenou tlačenku nakrájejte na plátky a podávejte s cibulí, octem a čerstvým chlebem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová