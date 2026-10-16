Tajemství dokonalých špekových knedlíků: Udělejte je podle tohoto receptu a budou nadýchané jako pírko. Nejlepší jsou se zelím

Když je venku sychravo nebo se člověk vrátí promrzlý z procházky, málokteré jídlo funguje tak spolehlivě jako pořádné špekové knedlíky s kysaným zelím a osmaženou cibulkou. Je to poctivá klasika, která staví na jednoduchých ingrediencích: dokřupava opečeném pečivu, dobrém uzeném mase, slanině a špetce muškátového květu. Žádná složitá věda, jen přímočará chuť, která prostě dává smysl.
Jídlo má kořeny v Alpách, hlavně v Jižním Tyrolsku. Dříve šlo o typický recept chudých horalů a venkovanů, kteří potřebovali zparacovat staré pečivo a nasytit se před těžkou prací. Zbytkům ze spíže dali nový život tím, že je spojili s vyuzeným špekem a masem. Z obyčejného úsporného jídla se postupně stala stálice středoevropské kuchyně, bez které si dnes návštěvu horské chaty nebo tradiční hospody málokdo dokáže představit.
Výhoda špekových knedlíků je v tom, že odpustí spoustu obměn. Místo klasického uzeného boku se dá použít krkovice, moravské uzené nebo tmavší uzená slanina. Pokud má někdo rád svěžejší chuť, stačí do těsta přihodit nasekanou petrželku nebo pažitku. A pokud zrovna není po ruce bílé kysané zelí, skvěle funguje i červené – stačí ho při dušení zjemnit nastrouhaným jablkem, které mu dodá příjemnou sladkokyselou chuť.
Na kostičky nakrájenou veku rozprostřete na plech a pečte ji při 150 °C po dobu 15–20 minut.
Poznámka: Během pečení veku občas promíchejte, aby se nepřipálila a vysušila rovnoměrně.
Mezitím v rozpálené pánvi restujte nakrájenou slaninu 2–3 minuty. Následně k ní přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a pokračujte v restování další 2–3 minuty.
Do směsi vmíchejte nakrájené uzené maso, ingredience osolte, opepřete a restujte další 3 minuty.
Poznámka: Aby nebyl pokrm příliš mastný, můžete tuk, který suroviny pustily, slít.
Pánev odstavte z tepla a v samostatné větší míse vyšlehejte vejce s mlékem. Přidejte mouku a do vzniklého těsta vmíchejte upečenou veku.
Tip: Aby v těstu nevznikly hrudky, mouku prosejte.
Směs osolte, opepřete, ochuťte muškátovým květem a postupně z ní odebírejte množství o velikosti hrsti, z kterého vytvořte knedlíky.
Špekové knedlíky pak vařte v osolené vodě asi 10 minut pod pokličkou. Následně je z hrnce vyjměte a propíchejte vidličkou, aby z nich unikla přebytečná pára.
Pokračujte s přípravou zelí. V pánvi s rozpuštěným sádlem restujte na proužky nakrájenou cibuli 3–4 minuty. Přidejte k ní nasekanou petrželku a odstavte ji z tepla.
Do samostatného hrnce pak vložte propláchnuté zelí, které ochuťte kmínem a vařte 15–30 minut pod pokličkou. Mezitím v rendlíku s rozpuštěným sádlem restujte nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty.
Cibuli zaprašte moukou a po minutě ji odstavte z tepla. Z uvařeného zelí slijte přebytečnou šťávu a vmíchejte do něj cukr, sůl a ocet.
Špekové knedlíky se zelím můžete ihned servírovat. Každou porci nezapomeňte ozdobit restovanou cibulí s petrželkou.
Tip: Jídlo můžete posypat i čerstvými bylinkami.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato