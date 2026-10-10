Tajemství dokonalého jahodového dortu s piškotovým korpusem a smetanovou náplní

Jahodový dort je u nás doma jeden z těch moučníků, které se vytahují při narozeninách, svátcích i ve chvíli, kdy se ohlásí první letní návštěva. Tenhle se smetanovým želé mám ráda z jednoduchého důvodu: na stole vypadá slavnostně, ale příprava není žádná cukrářská zkouška nervů. Stojí na lehkém piškotovém korpusu, jahodové marmeládě a dobře vychlazené šlehačkové náplni, kterou podrží želatinový ztužovač. Když dostane přes noc čas v lednici, krájí se čistě a řez vypadá opravdu pěkně.
Na tomhle dortu funguje hlavně spojení
obyčejného piškotu a jemné smetanové vrstvy. Korpus peču jen z vajec, cukru a polohrubé mouky, takže zůstane lehký a chuť jahod nepřebije. Marmeláda mu dodá vláčnost, smetanová náplň zase udělá z jednoduchého piškotu , který se nemusí schovávat ani na dezert slavnostním stole.
Můj tip zní: Když nemáte času nazbyt, upečte korpus už večer předem. Druhý den ho jen potřete, naplníte, vrátíte do ráfku a necháte v klidu tuhnout. Odležení v lednici tady udělá hodně práce za vás. Jahodový dort a proč mu sluší želé i smetana
Jahodové dorty se u nás drží dlouho, možná proto, že spojují věci, které málokdy zklamou:
lehký piškot, ovoce a šlehačku. V cukrárnách se často potkáte s dorty, které mají nahoře lesklou želatinovou vrstvu. Není tam jen kvůli vzhledu. Želé pomáhá udržet povrch upravený, brání osychání a při krájení dělá čistší řez. U domácího dortu je to docela praktická věc. Recept na lehký jahodový dort se smetanovým želé
Dort připravuji do ráfku o průměru
22 cm. Nejlepší je po noci v lednici, kdy náplň zpevní a chutě se hezky spojí.
Počet porcí: 10 až 12 kousků Ingredience pro přípravu Z čeho udělat korpus 3 ks vejce 3 lžíce cukru krupice 3 lžíce polohrubé mouky Na smetanovou náplň 750 ml smetany ke šlehání 33 % 1 sklenice kvalitní jahodové marmelády 2 balení želatinového ztužovače za studena 2 až 3 lžíce vlažné vody na rozmíchání ztužovače Dokončení 1 balení dortového želé voda 200 ml smetany ke šlehání na ozdobu 1 balení ztužovače šlehačky typu Smeta-fix čerstvé jahody na ozdobu podle potřeby Foto: Cooky.cz, Jahodový dort Postup přípravy letního jahodového dortu
1. Připravte si dortovou formu nebo ráfek o průměru
22 cm a troubu zapněte na 160 °C. Dno formy vyložte pečicím papírem. Boky nechte bez vymazání, piškot se pak má čeho držet a lépe vyběhne.
2. Oddělte
bílky od žloutků. Z bílků vyšlehejte pevný sníh. Když už drží tvar, postupně do něj zašlehejte cukr krupici a nakonec krátce vmíchejte také žloutky.
3. Do vaječné směsi zlehka zapracujte
polohrubou mouku. Nejlépe stěrkou a bez zbytečného míchání. V těstě potřebujete udržet vzduch, jinak bude korpus zbytečně těžký.
4. Těsto přesuňte do formy a pečte asi
10 minut při 160 °C. Hotový korpus má pružný povrch a při lehkém dotyku se vrací zpět. Po upečení ho nechte chvíli stát, potom vyjměte a nechte úplně vychladnout.
5. Vychladlý
korpus podle potřeby lehce seřízněte, aby byl rovný. Potřete ho vrstvou jahodové marmelády a vraťte zpět do ráfku. Tahle vrstva není jen kvůli chuti, pomůže i s vláčností.
6. Do mísy nalijte dobře vychlazenou
smetanu ke šlehání a vyšlehejte ji do pevnější, ale pořád jemné konzistence. Nepřežeňte to. Máslovitá šlehačka by tady byla škoda, náplň má zůstat lehká.
7. V jiné misce rozmíchejte
jahodovou marmeládu. Želatinové ztužovače rozmíchejte v malém množství vlažné vody tak, aby v nich nezůstaly hrudky, a vmíchejte je do marmelády. Směs krátce prošlehejte.
8. Do marmeládového základu postupně zapracujte vyšlehanou
šlehačku. Můžete použít stěrku, případně šlehač na nejnižší otáčky, ale jen krátce. Náplň naneste na připravený korpus a povrch uhlaďte. Foto: Cooky.cz, Příprava jahodového dortu
9. Dort dejte do lednice nejlépe přes noc, nejméně ale na
8 hodin. Náplň musí pořádně zpevnit. Kdyby byla měkká, při zalévání želé by se povrch snadno poškodil. Další den pokračujeme
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10. Druhý den připravte
dortové želé podle návodu na obalu. V některých receptech se pracuje i s trochou horké vody a několika lžícemi cukru; podobně fungují i běžná dortová želé. Nechte ho trochu zchladnout a potom jím opatrně přelijte povrch dortu v tenké vrstvě.
11. Jakmile želé zatuhne, sundejte ráfek. Zbylou
smetanu vyšlehejte se ztužovačem šlehačky a dort ozdobte po obvodu nebo uprostřed. Nakonec přidejte čerstvé jahody.
12. Podávejte dobře vychlazený, ideálně tentýž nebo následující den. V lednici vydrží bez potíží do dalšího dne. Jen ho přikryjte, aby neosychal a nenasál pachy z okolních potravin.
Foto: Cooky.cz, Jahodový dort Rady Na náplň se vyplatí použít kvalitní jahodovou marmeládu s vyšším podílem ovoce. Dort pak chutná čistěji a není tak přeslazený. Pokud chcete výraznější jahodový vzhled, rozložte před zalitím želé na povrch také plátky čerstvých jahod. Korpus hlídejte. U tak tenkého piškotu dokážou i dvě minuty navíc udělat rozdíl. Chcete malou změnu? Část jahodové marmelády nahraďte malinovou. Dort bude kyselejší a příjemně svěží.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková