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Tajemný rukopis z renesance plný obrázků a symbolů vzdoruje výkladu už staletí

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Benátský prvotisk z prosince 1499 dodnes vzdoruje jednoznačnému výkladu, a to hned ve třech rovinách najednou: kdo jej napsal, jakým jazykem a co vlastně znamenají desítky jeho dřevořezů.
Tajemný rukopis z renesance plný obrázků a symbolů vzdoruje výkladu už staletí

Tajemný rukopis z renesance plný obrázků a symbolů vzdoruje výkladu už staletí

Zdroj: Foto: Picryl
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 14:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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