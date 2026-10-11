Tajemný hrad Loket. Místo středověkého utrpení i domov hollywoodských hvězd

Hrad Loket vyčnívá na strmém žulovém útesu a z dálky přitahuje pohledy všech cestovatelů mířících do Karlovarského kraje. Majestátní kamenná stavba obklopená řekou Ohří ukrývá ve svých zdech poutavá tajemství české historie i stopy hollywoodských hvězd. Návštěvníci zde nacházejí fascinující propojení královské minulosti s každodenním životem tehdejších obyvatel a objevují příběhy formující celý náš region. Sídlo panovníků a obávané městské vězení
Kamenná pevnost vyrostla na strmém útesu už na přelomu 11. a 12. století a rychle se stala nesmírně důležitým opěrným bodem českých králů. Právě za těmito silnými zdmi musel své útlé dětství nuceně trávit malý kralevic Václav, ze kterého později vyrostl slavný císař Karel IV. Překvapivé je, že v dospělosti si místo svého raného pobytu velmi oblíbil a nesmírně rád se sem vracel. Od konce 18. století sice vznešené panovnické sály ztratily svůj původní lesk a proměnily se ve strohé městské vězení, i to ale k historii budovy neodmyslitelně patří.
Dnešní turisté mají vzácnou možnost projít si několik pater autentických studených cel a nasát tísnivou atmosféru tehdejší spravedlnosti. Zdejší velmi oblíbená expozice útrpného práva věrně přibližuje historické vyšetřovací metody, k čemuž tvůrci využili pohyblivé figuríny v životní velikosti. Zážitek z prohlídky středověkých kobek ještě prohlubuje speciálně navržený zvukový doprovod. Lidé tak mohou zblízka vidět skutečnou realitu středověkého soudnictví a tehdejší zacházení s provinilci.
Cenné gotické fresky a prastarý meteorit
Velkou pozornost milovníků umění přitahují slavnostní prostory hejtmanství s nečekaně zachovalými gotickými nástěnnými malbami z doby vlády Václava IV. Tyto propracované fresky nabízejí iluzi romantického výhledu přes hradby do zelených zahrad plných kvetoucích stromů.
V prvním patře historického markrabství se zase nacházejí pečlivě zrestaurované kusy vyřezávaného nábytku umístěné hned vedle vybavení původní lékárny. Na stejném místě odpočívá také proslulý loketský meteorit. O tento podivuhodný vesmírný kámen opředený bájemi o magické moci projevoval velký zájem už spisovatel Johann Wolfgang Goethe.
Pohled na hrad Loket, FOTO: Lubor Ferenc, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Během procházky areálem se vyplatí zavítat do nedávno otevřeného kulturního a kreativního centra, které vrací život pozapomenutým regionálním řemeslům. Lidé tu se zájmem obdivují křehkou krásu historického porcelánu pocházejícího z místních továren, jemné stříbrné šperky zdobené českými granáty nebo precizní modrotisk. Zvláštní pozornost si vždy získá obrovská porcelánová plastika jelena z poloviny 19. století. Celá výstava připomíná dovednost našich předků a na konkrétních kouscích ukazuje výrobky typické pro celé okolí.
Oblíbená filmová lokace v hledáčku Hollywoodu
Fotogenická tvář majestátní stavby a její dramaticky působící okolí dlouhodobě lákají velké zahraniční filmové produkce. Památka se s velkým úspěchem objevila v oblíbené bondovce Casino Royale, kde po boku herce Daniela Craiga představovala luxusní letovisko v Černé Hoře. Své klíčové scény tu točil herec Edward Norton do oceňovaného historického dramatu Iluzionista a režisér Terry Gilliam si pevnost vybral pro svůj fantasy snímek Kletba bratří Grimmů. Nádvoří ovšem zdaleka neožívá jen v přítomnosti filmových kamer.
Během podzimních měsíců se venkovní prostory plní návštěvníky tradičních svatomartinských slavností vonících dobrým jídlem. Hosté si užívají poslech dobové hudby a pro ty nejmenší se hrají veselé divadelní pohádky. Součástí odpoledního svátečního programu bývá velmi často i tajuplný lampionový průvod završený ohňovou show pod širým nebem. Kdo dává přednost klidnější zábavě, může se zúčastnit kreativních workshopů, které na hradě pořádají.
Praktické informace pro pohodový výlet
Zájemci o výlet mohou dorazit kdykoliv během roku, stačí si předem zjistit otevírací hodiny pro danou sezonu. V letních měsících se těžké brány zavírají až v podvečer, v zimě naopak končí návštěvní doba úderem šestnácté hodiny. Psi mají vstup zakázán. Motoristé standardně nechávají svá auta na vyhrazených parkovacích plochách dole ve městě, prostor těsně u vchodu slouží primárně k zásobování památky.
Rodiny si návštěvu těchto končin velmi často zpestřují rekreační jízdou na kole po rovinaté cyklotrase lemující řeku Ohři od Chebu směrem na
Karlovy Vary. Sportovní bicykly si turisté mohou bezpečně uzamknout přímo před hradbami. Zcela bezproblémovou cestu mají také vodáci plující po proudu řeky. Svá plavidla jednoduše zakotví pod velkým hlavním mostem a nahoru k pokladnám vystoupají po kamenných schodech. Vysoká věž vyčnívající vysoko nad údolím slouží jako zcela nepřehlédnutelný orientační bod úplně pro všechny příchozí. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( kudyznudy, hradloket.cz/kontakt/#kudy-na-hrad, feelkarlovyvary.cz/cs/blog/hrad-loket-10-asn-ch-fakt-historie-legendy-a-filmy/).