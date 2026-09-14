Tajemné Čertovy skály na Valašsku: Místo, kde podle pověsti ďábel prohrál boj s časem

Na severním okraji valašského Lidečka se nad údolím Senice zvedá mohutná pískovcová hradba. Čertovy skály dosahují místy výšky až 25 metrů a na první pohled působí, jako by je někdo vyskládal z obrovských kamenných kvádrů.
Geologové jejich vznik vysvětlují miliony let trvajícími přírodními procesy. Místní pověst je ale mnohem barvitější. Podle ní za vznikem skal stojí čert, jedna nešťastná láska a sázka, při které pekelníkovi chyběla k vítězství jen malá chvilka.
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Čertovy skály leží přímo u Lidečka na Vsetínsku a patří k nejvýraznějším skalním útvarům Valašska. Hlavní skalní hradba bývá v turistických materiálech popisována jako přibližně 150 metrů dlouhá a vysoká až 25 metrů. Chráněným územím je lokalita už od roku 1966. Mezi skalními stěnami se otevírají výhledy do valašské krajiny, které připomínají, že Čertovy skály nejsou jen geologickou zajímavostí, ale také atraktivním výletním cílem. Foto: Radim Holiš/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0-CZ)
Když jsem si fotografie skal prohlížela, překvapilo mě, jak pravidelně některé bloky na první pohled vypadají. Člověk pak docela snadno pochopí, proč si naši předkové raději vymysleli příběh o čertovi, než aby jejich vznik připisovali
pomalému zvětrávání.
Ve skutečnosti jde o odolné
paleogenní pískovce magurského flyše. Pukliny rozdělily horninu do mohutných kvádrů a další práci odvedla eroze a zvětrávání. Na povrchu dnes můžeme spatřit dutiny, výklenky, voštiny i další drobné tvary. Česká geologická služba lokalitu hodnotí jako geologicky významnou a nadregionálně významnou geoturistickou zajímavost.
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Mnohem dramatičtější vysvětlení nabízí
místní pověst. Její podoba se v jednotlivých vyprávěních mírně liší, základ příběhu však zůstává obdobný.
V Lidečku měla kdysi žít
dívka jménem Rozina. Když si na tancovačce posteskla, že by tančila třeba i s čertem, objevil se tajemný muž a začal za ní docházet. Rodina později zjistila, s kým má ve skutečnosti tu čest, a před svatbou stanovila pekelníkovi zdánlivě nesplnitelnou podmínku.
Čert měl během jediné noci přehradit
řeku Senici a obrátit její tok. Hotovo muselo být dříve, než ráno zakokrhá první kohout.
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Čert podle pověsti nic neponechal náhodě a snažil se zařídit, aby žádný kohout ráno nezakokrhal. Rozinina matka však jednoho ukryla. Zatímco pekelník celou noc přenášel obrovské kameny,
hráz postupně rostla. Mohutné pískovcové bloky Čertových skal ukazují, jak výrazně zde horninu během milionů let formovalo zvětrávání a eroze. Foto: Radim Holiš/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0-CZ)
Těsně před dokončením se ozvalo kokrhání. Čert sázku prohrál, poslední kámen upustil a zmizel neznámo kam. Nedokončená kamenná hradba měla podle lidového vyprávění zůstat na místě dodnes. Právě z ní měly vzniknout
dnešní Čertovy skály. Geologie nabízí méně pekelné, ale neméně zajímavé vysvětlení
Realita je samozřejmě jiná. Česká geologická služba popisuje Čertovy skály jako pískovcovou lavici rozdělenou množstvím příčných puklin do stupňovitě uspořádaných kvádrů.
Starosta Lidečka Vojtěch Ryza jejich podobu
pro Novinky shrnul slovy:
„Z geomorfologického hlediska jsou příkladem erozí narušeného takzvaného strukturního svahu obvykle označovaného jako skalní zeď či hradba.“
Právě spojení skutečně neobvyklé geologie a
staré valašské pověsti dává místu atmosféru, kterou z fotografií úplně nevyčtete. Skály nejsou jen místem pro rychlou fotografii
Výhodou Čertových skal je jejich
dobrá dostupnost. Leží nedaleko silnice a místo je dostupné také veřejnou dopravou. Oblast navíc vyhledávají horolezci. Pulčínské skály patří k místům, která se dají s návštěvou Čertových skal dobře spojit během jednoho výletu po Valašsku. Foto: Radim Holiš/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0-CZ)
Pokud se sem vydáte, můžete výlet spojit například s několika dalšími nedalekými místy:
Pulčínskými skalami Lačnovskými skalami naučnou stezkou Vařákovy paseky výletem po okolí Hornolidečska
Mně na Čertových skalách přijde nejzajímavější právě
kontrast mezi oběma příběhy. Jeden vypráví o pískovci, erozi a milionech let. Druhý o čertovi, který dokázal přenášet obrovské balvany, ale nakonec ho porazilo obyčejné ranní zakokrhání. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, visit-valassko.cz, lokality.geology.cz, novinky.cz