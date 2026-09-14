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Tajemné Čertovy skály na Valašsku: Místo, kde podle pověsti ďábel prohrál boj s časem

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Na severním okraji valašského Lidečka se nad údolím Senice zvedá mohutná pískovcová hradba. Čertovy skály dosahují místy výšky až 25 metrů a na první pohled působí, jako by je někdo vyskládal z obrovských kamenných kvádrů.
Tajemné Čertovy skály na Valašsku: Místo, kde podle pověsti ďábel prohrál boj s časem

Tajemné Čertovy skály na Valašsku: Místo, kde podle pověsti ďábel prohrál boj s časem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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