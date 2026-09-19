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Tahle práce se dá dělat na pár hodin denně, zvládne ji i důchodce a průměrná mzda je přes 40 tisíc, praxe ani škola není potřeba

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Ještě nedávno se starším ročníkům sháněla práce čím dál obtížněji, teď se […]
Tahle práce se dá dělat na pár hodin denně, zvládne ji i důchodce a průměrná mzda je přes 40 tisíc, praxe ani škola není potřeba

Tahle práce se dá dělat na pár hodin denně, zvládne ji i důchodce a průměrná mzda je přes 40 tisíc, praxe ani škola není potřeba

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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