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Tahle pomerančová bábovka je nedělní jistota – vláčná, šťavnatá a díky rychlé polevě chutná ještě lépe.

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Zapomeňte na suchou bábovku, která se musí zapíjet kávou. Celé pomeranče jí dodají výraznou citrusovou chuť a vláčnost, zatímco kandovaná kůra přidá příjemně sladké kousky.
Tahle pomerančová bábovka je nedělní jistota – vláčná, šťavnatá a díky rychlé polevě chutná ještě lépe.

Tahle pomerančová bábovka je nedělní jistota – vláčná, šťavnatá a díky rychlé polevě chutná ještě lépe.

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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