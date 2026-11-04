Tahle poctivá fazolačka se zeleninou je tak sytá, že z 1 hrnce bez problémů nakrmíte celou hladovou rodinu

Fazole patří k surovinám, které naše babičky dobře znaly a uměly z nich připravit jídlo pro celou rodinu. Stačilo přidat cibuli, trochu zeleniny a hrst bylinek a na stole byl oběd, po kterém nikdo neměl za hodinu znovu hlad. Podobně se vaří fazole i v Řecku, kde mají své místo v tradiční domácí kuchyni. Právě jednoduchost místních receptů ukazuje, že dobré jídlo nemusí stát na mase ani na dlouhém seznamu drahých surovin.
Bílé fazole jsou sice obyčejné, ale z výživového hlediska mají co nabídnout. Obsahují rostlinné bílkoviny, které tělo potřebuje k udržování svalů, a vlákninu, jež podporuje trávení a pomáhá udržet pocit sytosti. Najdeme v nich také železo, hořčík a draslík. Proto se vyplatí zařazovat luštěniny do jídelníčku pravidelně, nejen tehdy, když chceme omezit maso. V polévce se navíc propojí s rajčaty, mrkví, celerem a česnekem a vytvoří vydatné jídlo, které nezatíží tolik jako hutné polévky zahuštěné jíškou.
Polévku si snadno přizpůsobíte podle vlastní chuti i surovin, které máte doma. Část fazolí rozmačkejte přímo v hrnci a vývar získá hustší konzistenci bez přidávání mouky. Máte-li rádi výraznější chuť, přidejte trochu chilli nebo více česneku. Na závěr přijde vhod čerstvá petrželka a několik kapek olivového oleje. S krajícem chleba získáte poctivý oběd, který zasytí a dokazuje, že i z dostupných surovin lze připravit jídlo s chutí a výživovou hodnotou.
Bílé fazole přeberte, propláchněte a zalijte dostatečným množstvím studené vody. Nechte je namočené přes noc, aby změkly a zkrátila se doba vaření. Druhý den vodu slijte, fazole znovu propláchněte a vložte do hrnce s čerstvou vodou.
Fazole vařte na mírném ohni doměkka, což obvykle trvá 45–70 minut podle jejich velikosti a stáří. Ke konci vaření je lehce osolte a průběžně kontrolujte, zda mají dostatek vody. Uvařené fazole sceďte, ale vodu z vaření si ponechte, protože poslouží jako základ polévky.
Cibuli a česnek oloupejte a nakrájejte nadrobno. V hrnci rozehřejte olivový olej, přidejte cibuli s česnekem a na mírném ohni je pomalu restujte, dokud cibule nezměkne. Přilijte několik lžic vody z fazolí a nechte ji zvolna odpařit, aby zelenina získala jemnou chuť.
K cibuli přidejte cukr a nadrobno nakrájenou chilli papričku. Krátce promíchejte a nechte cukr rozpustit, ale dávejte pozor, aby se směs nezačala připalovat. Mrkev očistěte, nakrájejte na malé kostičky a společně s nakrájeným řapíkatým celerem ji přidejte do hrnce.
Zeleninu krátce poduste, přibližně 5 minut, aby začala měknout a uvolnila svou chuť. Přisypte uvařené fazole a zalijte přibližně 1500 ml vody z jejich vaření. Pokud jí nezůstalo dostatek, doplňte potřebné množství horkou vodou.
Rajčata omyjte a nastrouhejte nahrubo tak, aby zůstala slupka v ruce, případně je oloupejte a nakrájejte nadrobno. Přidejte je do polévky společně se sušeným oreganem nebo saturejkou. Vařte dalších 10–15 minut na mírném ohni, aby se chutě spojily a zelenina změkla.
Hotovou polévku dochuťte solí a čerstvě mletým černým pepřem. Petrželku nasekejte nadrobno a vmíchejte ji až na závěr, aby si zachovala svěží chuť. Podávejte horkou, případně doplněnou několika kapkami olivového oleje a čerstvým chlebem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová