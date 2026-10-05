Tahle „myslivecká“ roláda je top – houbová náplň, šťavnaté maso a chuť, která nemá konkurenci

Stačí nakrojit první plátek a hned je jasné, že tahle sekaná nebude obyčejná. Masová sekaná s lesními houbami ukrývá uvnitř celé orestované kloboučky, které se při krájení objeví jako malé voňavé překvapení. Šťavnaté vepřové maso se s jejich výraznou lesní chutí výborně doplňuje a díky různě velkým kouskům hub má každý plátek trochu jiný vzhled. Na stole tak vznikne jídlo, které je dostatečně syté pro rodinnou večeři, ale zároveň vypadá zajímavě i při slavnostnějším servírování.
Právě celé kloboučky dávají sekané její charakter. Po orestování získají výraznější chuť a při pečení si zachovají příjemnou strukturu, takže se neztratí mezi masem. Jemně nasekané stonky hub se naopak spojí s cibulí a vytvoří aromatický základ, který ochutí maso zevnitř. Vepřové maso je pro tento recept vhodné také proto, že díky přirozenému obsahu tuku zůstává po upečení šťavnatější než velmi libové maso. Vejce směs spojí a malé množství muškátového oříšku podtrhne chuť masa i hub, aniž by je přehlušilo.
Sekaná má navíc jednu praktickou vlastnost: nemusíte ji podávat jen jedním způsobem. Teplé plátky se hodí k omáčce a knedlíku, ale stejně dobře chutnají s vařenými bramborami nebo jen s čerstvým chlebem. Po vychladnutí se dá sekaná nakrájet na tenčí plátky a využít jako domácí nářez k večeři nebo do obložených sendvičů. Pokud nemáte právě hřiby, můžete použít jinou směs pevných lesních hub vhodných k tepelné úpravě.
Lesní houby důkladně očistěte a odřízněte kloboučky od stonků. Kloboučky ponechte celé, aby po nakrojení sekané vytvořily pěknou strukturu. Stonky nakrájejte nadrobno a stejně připravte i cibuli.
Na pánvi rozehřejte máslo společně s olejem. Vložte celé houbové kloboučky a z obou stran je krátce opečte, aby získaly výraznější chuť. Poté je vyjměte z pánve a odložte stranou.
Do stejné pánve vložte nadrobno nakrájené stonky hub a cibuli. Směs restujte, dokud cibule nezměkne a nezíská zlatavou barvu. Poté ji nechte chvíli vychladnout, aby nebyla příliš horká při spojení s masem.
Mleté vepřové maso vložte do větší mísy a přidejte vychladlou houbovou směs s cibulí. Přidejte vejce, sůl, černý pepř a muškátový oříšek. Vše důkladně promíchejte, aby se koření i houby rovnoměrně rozprostřely v mase.
Masovou směs rozdělte na tři části. První část rozprostřete na plech vyložený pečicím papírem a vytvořte rovnoměrnou vrstvu. Na maso rozložte část opečených houbových kloboučků.
Na houby navrstvěte další část masové směsi a opět přidejte opečené kloboučky. Nakonec vše zakryjte poslední částí masa a povrch uhlaďte. Houby by měly zůstat uvnitř sekané dobře obalené masovou směsí.
Sekanou vložte do trouby předehřáté na 160 °C. Pečte přibližně 60 minut, dokud není maso dobře propečené a povrch příjemně zlatavý. Po upečení nechte sekanou chvíli odpočinout, aby se při krájení nerozpadala.
Masovou sekanou nakrájejte na plátky a podávejte teplou s oblíbenou omáčkou a knedlíkem. Výborná je také s čerstvým chlebem, případně ji můžete po vychladnutí nakrájet na tenčí plátky.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová