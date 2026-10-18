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Tahle modrá dětská kasička se teď vykupuje za 8 000 Kč. Podobnou jsme měli v dětství všichni

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Pamatujete na kasičku, do které jste si ukládali první drobné? Pokud jste starší ročník a ještě doma najdete kasičku ve tvaru autíčka, možná držíte v rukou malý poklad za tisíce korun.
Tahle modrá dětská kasička se teď vykupuje za 8 000 Kč. Podobnou jsme měli v dětství všichni

Tahle modrá dětská kasička se teď vykupuje za 8 000 Kč. Podobnou jsme měli v dětství všichni

Zdroj: Raito Akehanareru – Škoda Doksy 2016, CC BY-SA 2.0, Creative Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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