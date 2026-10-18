Tahle modrá dětská kasička se teď vykupuje za 8 000 Kč. Podobnou jsme měli v dětství všichni

Kasička, která uměla zahřát u srdce
Kdo by si nepamatoval ten zvláštní zvuk, když mince dopadla na dno pokladničky? Pro mnoho dětí z padesátých a šedesátých let byla kasička prvním velkým majetkem. A jedna z nich měla tvar auta, které svého času jezdilo po celé republice: Škody 440 Spartak. Hladké křivky karoserie, kulatá světla a typická přední maska zdobily nejeden dětský pokoj. Do střechy nebo kapoty se vhazovaly drobáky na vysněnou hračku, kolo či výlet. Možná ji máte dodnes na chalupě, v krabici s hračkami, nebo v babiččině vitríně mezi porcelánem.
Příběh malého Spartaku
Předlohou byl osobní vůz Škoda 440 Spartak, který se v letech 1955 až 1959 vyráběl v mladoboleslavské automobilce AZNP. Auto bylo moderní, elegantní a tehdy představovalo kus lepší budoucnosti. Není divu, že se brzy objevilo i v malém provedení. Kasičky vznikaly v různých výrobních družstvech a podnicích. Keramické kousky jsou spojovány s Teplicemi, další varianty se vyráběly z plastu či jiných materiálů. Každý výrobce měl trochu jiný rukopis, jinou barvu i jiný detail. Právě tyto drobné odlišnosti dnes dělají sběratelům radost a pátrání po nich z oboru dělá pořádné dobrodružství.
Jak poznat originál z půdy
Když kasičku vytáhnete z krabice, nejdřív ji otočte. Zespodu hledejte značení výrobce, původní zátku či uzávěr a stopy po dobrém zacházení. Sběratele zajímá především původní lak, nepoškozené hrany, nepřelepené odštípnuté kousky a barevné provedení bez pozdějších úprav. Kdo ji někdy přemaloval, hodnotu spíš sníží. Jak potvrzuje odborník na historické hračky z aukčního portálu: „Keramická kasička Spartak z Teplic má pro sběratele velké kouzlo. Pokud je v bezvadném stavu a má původní prvky, jde o velmi žádaný kousek, který se u zachovalých exemplářů pohybuje v řádu tisíců korun.“ Pozor ale na repliky a pozdější kopie, ty nemají stejné zpracování ani patinu času.
Od pár korun k tisícovkám
Tehdy stála pár korun československých, dnes z ní sběratelé dělají poklad. Zachovalé kousky se na aukčních portálech prodávají za tisíce korun a nejvzácnější varianty dokážou podle zájmu překvapit ještě víc. Pro mnohé je to svatý grál retro sbírky, protože spojuje dětství, automobilovou legendu i poctivé české řemeslo v jediném předmětu.
Takže až budete příště uklízet půdu, sklep nebo chalupu, nepospíchejte s odpadky. Pod vrstvou prachu může ležet kousek dětství, který vám udělá radost dvakrát: poprvé při vzpomínání a podruhé při pohledu na cenu.
Zdroje článku: Škoda 440 - Wikipedia, aukro.cz, auto.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková