Tahle konvička na mléko z kávové soupravy stála v ČSSR pár korun. Dnes ji sběratelé z Rakouska vykupují až za 5 000 Kč

Ve vídeňské čtvrti Döbling visí na internetu inzerát na drobnou porcelánovou konvičku na mléko s květinovým dekorem. Pochází z Československa, nese značku Thun a podle prodávající nemá jediný odštípnutý okraj ani prasklinku. Ve stejném městě podobný kousek opatruje tamní muzeum užitého umění. Jak je možné, že stejný typ nádobí končí jednou na bazaru a podruhé ve vitríně?
Vídeň ji zná z bazaru i z muzejní sbírky
Na rakouském inzertním serveru willhaben lidé kromě samotných konviček prodávají i celé kávové a mokka soupravy s konvicí, cukřenkou a šálky, například za 50 až 100 eur. Zmíněná konvička z Döblingu má cenovku 9 eur.
Vídeňské Muzeum užitého umění (MAK) naproti tomu eviduje ve sbírce konvičku na mléko, kterou kolem roku 1960 vyrobila porcelánka Pirkenhammer. Stojí na vysoké zlacené nožce a zespodu má razítko s nápisem Made in Czechoslovakia. Do sbírky se dostala jako dar v roce 2018.
Přečtěte si také: Němci skupují tyhle mísy z dob ČSSR a platí za ně až 5 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě Československý porcelán najdete v Rakousku v inzerátech na bazarech i ve sbírce vídeňského muzea. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rakušané tedy československý porcelán dobře znají a obchodují s ním. O tom, kolik konvička vynese, ale rozhoduje především to, odkud přesně pochází a v jaké společnosti se prodává.
Osamocená konvička na velkou výhru nestačí
Kolik vynese osamocená konvička z běžné sériové výroby, ukazuje už zmíněný inzerát z Döblingu. Sběratelé si cení hlavně souprav, kterým nic nechybí. Jakmile se ztratí konvice, cukřenka nebo pár šálků, cena celé sady jde dolů.
Zájem o retro porcelán přitom roste, což dobře ukazují hrnečky ze stejné doby. Majitel antikvariátu Petr Horáček pamatuje doby, kdy se takové hrnky na bazarech prodávaly za pár korun a skoro nikdo o ně nestál. Za poslední desetiletí se jejich cena několikanásobně zvedla.
Přečtěte si také: Zapomeňte na 5 jídel denně. Výzkum uvádí jiné číslo Elka, souprava oceněná v Bruselu
Úplně jinou hodnotu má konvička, která patří do soupravy Elka. Navrhl ji v roce 1957 designér Jaroslav Ježek z vývojového střediska porcelánového průmyslu v Lesově u Karlových Varů, a to přímo pro světovou výstavu Expo 58 v Bruselu. Souprava si odtamtud přivezla Velkou cenu a Ježek patří k zakladatelům takzvaného bruselského stylu.
Ježek na stejné výstavě uspěl i s porcelánovými plastikami koní a sochařský rukopis je znát i na Elce. Měkké, organické křivky z ní dělají spíš drobnou plastiku než obyčejné nádobí na kávu. Vyráběla ji porcelánka v Březové, známá pod jménem Pirkenhammer. Úplná sestava obsahuje kromě konvice a šálků s podšálky také cukřenku a právě konvičku na mléko.
Kolik dnes Elka s konvičkou vynese
V únoru 2025 se o úplnou soupravu Elka s razítkem Pirkenhammer přetahovalo dvanáct dražitelů a poslední příhoz ji vyhnal na 5 108 Kč. Samotná konvička by takové částky nikdy nedosáhla.
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Každá aukce ale úspěchem nekončí. Šestidílná Elka s konvicí, cukřenkou a čtyřmi šálky se v červnu 2024 v aukční síni Sýpka při vyvolávací ceně 5 000 Kč neprodala.
Na mezinárodním portálu 1stdibs nabízí pražský obchodník úplnou soupravu Elka včetně konvičky na mléko za víc než tisíc dolarů. Tuhle cenu si ovšem stanovil sám a kupující mu na portálu mohou navrhnout nižší částku.
Kde a kdy Co se prodávalo Cena Jak to dopadlo Aukce, únor 2025 úplná souprava Elka s razítkem Pirkenhammer 5 108 Kč prodáno, přihazovalo dvanáct dražitelů Aukční síň Sýpka, červen 2024 šestidílná Elka s konvicí, cukřenkou a čtyřmi šálky vyvolávací cena 5 000 Kč neprodáno Portál 1stdibs, pražský obchodník úplná souprava Elka včetně konvičky na mléko víc než tisíc dolarů jen požadovaná cena Než konvičku prodáte, otočte ji dnem vzhůru Přečtěte si také: Kdo si tohle v osmdesátkách přivezl z NDR, dnes sedí na pokladu. Němci to vykupují i za 30 000 Kč
Postupujte v tomto pořadí:
Začněte tím, že dáte dohromady všechno, co ze soupravy doma zbylo. Pak každý kus otočte a prohlédněte razítko na dně. Nápis Made in Czechoslovakia nebo jméno porcelánky, třeba Thun či Pirkenhammer, vám pomůže kus zařadit. Pozorně si prohlédněte také okraje a glazuru, protože každé odštípnutí nebo tenká prasklinka cenu znatelně sníží.
Když si značkou nejste jistí, porovnejte ji s fotografiemi v online sbírkách muzeí, jako je ta vídeňská, nebo zajděte za starožitníkem. Při odhadu ceny myslete na Elku ze Sýpky, protože ani vyhledávaná souprava nemusí v aukci najít kupce. Kdo nádobí vykupuje rovnou, chce na dalším prodeji vydělat, a nabídne proto méně, než kolik za kus nakonec sám utrží.
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