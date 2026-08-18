Tahle karamelová bábovka bez pečení je tchýnin poklad – ochutnala jsem ji a hned jsem chtěla recept. Ke kafíčku je top

Kdykoliv hledáte dezert, který na svátečním stole vyvolá absolutní senzaci a ohromí i ty nejnáročnější hosty, skládaná nepečená bábovka je geniální volbou. Zapomeňte na obavy z vysušených nebo sražených třených těst, která často zůstanou v klasické formě přilepená. Když šťavnaté kousky nadýchaného kakaového korpusu vařeného pod pokličkou proložíte jemným krémem ze zakysané smetany a poctivého karamelu, křupavými oříšky a sladkými sušenými švestkami, vytvoříte neuvěřitelně vláčný moučník, který drží dokonalý tvar.
Princip skládaných a vrstvených dezertů z vařených či pečených korpusů zakousnutých do jemných smetanových krémů má bohatou tradici v kavárenské kultuře. Zakysaná smetana v karamelovém krému dokonale vyvažuje sladkost, zatímco sušené švestky spolu s ořechy dodávají každému soustu neodolatelnou texturu a hluboké tóny. Celá bábovka se navíc po vyklopení zahalí do sametové vrstvy rozpuštěné čokolády, což z ní dělá královnu jakékoliv rodinné oslavy.
Největší pecka na téhle nepečené karamelové bábovce s ořechy je její úžasné proležení. Po noci strávené v lednici se všechny vrstvy dokonale propojí, korpus nasákne vůni karamelu a řezy jsou na řezu neuvěřitelně mozaikové a elegantní. Sušené švestky můžete podle chuti zaměnit za brusinky, rozinky namočené v rumu nebo sušené meruňky, případně přidat pražené lískové oříšky. Servírovaná dokonale vychlazená představuje tato bábovka luxusní, bleskový a chuťově boží poklad, po kterém se na stole hned zapráší.
Vejce šlehejte s cukrem a špetkou soli 2–3 minuty do nadýchané pěny. Za stálého šlehání postupně přidejte mléko, olej a směs mouky, kypřicího a kakaového prášku.
Tip: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto přelijte do hrnce, zakryjte ho pokličkou a vařte ho 40 minut na mírném ohni. Poté ho vyjměte, nechte vychladnout a nakrájejte ho na malé kousky.
Poznámka: Zda je korpus upečený, ověřte pomocí špejle.
Zatímco korpus chladne, připravte karamel. V pánvi smíchejte cukr s vodou a vařte ho 2–3 minuty. Do vzniklého karamelu vmíchejte máslo, a jakmile se rozpustí, také zakysanou smetanu.
Po dalších 1–2 minutách karamel přelijte do mísy a nechte ho zcela vychladnout. Poté ho přidejte do mísy se zakysanou smetanou a šleháním vytvořte krém.
Tip: Asi lžíci karamelu si odložte bokem.
Formu na bábovku vyložte potravinovou fólií a střídavě ji plňte připraveným krémem, korpusem, nasekanými ořechy, nakrájenými sušenými švestkami a karamelem.
Vrstvení zakončete krémem, bábovku zakryjte potravinovou fólií a vložte ji na 3–4 hodiny do lednice, nejlépe ji nechte chladit přes noc.
Následně nepečenou karamelovou bábovku z formy vyklopte a polijte ji rozpuštěnou čokoládou. Po zaschnutí polevy, dezert servírujte.
Tip: Čokoládu rozpustíte v mikrovlnce nebo vodní lázni asi za 1 minutu. Povrch bábovky můžete ozdobit ještě trochou nasekaných ořechů a sušeného ovoce.
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Zdroj receptu: Алена Митрофанова (Простые рецепты)
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová