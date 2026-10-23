Tahle italská metoda na těstoviny zvýrazní chuť omáčky o 100 %. Češi ji vůbec neznají

Namotáte špagety na vidličku a omáčka z nich cestou k ústům sklouzne zpátky na talíř. Po večeři tam pak zůstane červená vrstva, kterou někdo vytírá chlebem. Takhle vypadá večeře v mnoha domácnostech a málokoho napadne, že by to šlo udělat jinak. V Itálii se přitom těstoviny s omáčkou potkají dřív, než vůbec dorazí na stůl. Hlavní roli v tom hraje něco, co většina z nás bez přemýšlení vylije do dřezu.
Proč omáčka steče zpátky na talíř
O kolik procent je omáčka chutnější, v laboratoři nikdo nezměřil. Rozdíl ale ucítíte hned při prvním soustu, protože omáčku najednou nese každá jednotlivá těstovina.
Za vším stojí škrob. Těstoviny ho při varu postupně pouštějí. Část ulpí na jejich povrchu a zbytek se rozptýlí ve vodě, která je proto po vaření kalná. Právě tahle tenká škrobová vrstva drží omáčku na těstovině. Stačí ji spláchnout studenou vodou pod kohoutkem a omáčka už se nemá čeho chytit.
Přečtěte si také: Ani olej, ani máslo. Kuchaři radí na podzimní bramboráky 1 přísadu do těsta, se kterou nebudou nasáklé Proplachování studenou vodou smyje z těstovin škrob, který na nich drží omáčku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhým problémem je spojování až na talíři. Těstoviny i omáčka v takovém případě zůstanou každá zvlášť a těstovina chutná po omáčce jen zvenčí.
Dvě minuty v pánvi navíc
Samotný postup zvládne každý:
Těstoviny vařte o minutu nebo dvě kratší dobu, než uvádí obal, takže budou uprostřed ještě lehce tvrdé. Nejjistější je jednu těstovinu ochutnat. Uvnitř by měla mít ještě tenké pevnější jádro. Než je z vody vytáhnete, odeberte si hrnek vody, ve které se vařily. Omáčku mějte mezitím prohřátou v pánvi. Těstoviny do ní přesypte a minutu nebo dvě je v ní za stálého míchání vařte dál.
Během té chvíle přilévejte vodu z vaření po lžících a další lžíci přidejte pokaždé, když omáčka začne vysychat. Těstovina se dovaří do správné měkkosti přímo v omáčce a místo obyčejné vody nasává její chuť. Šikovné je vytahovat těstoviny z hrnce rovnou kleštěmi nebo děrovanou naběračkou, protože trocha vody se tak do pánve dostane sama.
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Rozdíl mezi oběma přístupy přehledně shrnuje tabulka:
Oblast Běžná večeře doma Italský postup Voda z vaření vylije se do dřezu hrnek se odebere a po lžících se přilévá do omáčky Kde se těstoviny potkají s omáčkou až na talíři v pánvi, kde se minutu až dvě dovaří za stálého promíchávání Chuť těstoviny po omáčce chutná jen zvenčí místo obyčejné vody nasává chuť omáčky Na talíři omáčka steče z vidličky a zůstane na talíři omáčku nese každá jednotlivá těstovina Co se v pánvi vlastně děje
Hrnek zakalené vody funguje v pánvi jako zahušťovadlo. Škrob omáčku zahustí a zároveň spojí vodu s tukem, který do pánve přinese olivový olej, máslo nebo sýr. Když těstoviny na mírném ohni přehazujete, obě složky se propojí v hladkou lesklou emulzi, která každý kousek pevně obalí. Poznáte to snadno, protože na dně pánve přestane stát vodnatá vrstva a každou těstovinu pokryje tenký lesklý film.
Fyzici, kteří vlastnosti omáček rozebírali v časopise Physics Today, vysvětlují, že zrnka škrobu v horké tekutině nabobtnají a propojí se do řídké sítě. Kapičky oleje se v ní jen těžko potkávají, a tak se na povrchu nevytvoří velká mastná oka. Rajčatové omáčce škrob pomáhá hlavně tím, že ji zahustí, protože řídká šťáva by jinak z těstovin stekla na dno talíře.
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Z toho plyne praktická výhoda. Omáčka, která se těstovin pevně drží, se po talíři neroztéká, a jedna porce jí proto spotřebuje znatelně méně. Klidně si vystačíte s menší naběračkou, než na jakou jste zvyklí, a talíř po jídle zůstane skoro čistý.
Italský restauratér Riccardo Lucque, který přišel do Prahy v roce 2002, v roce 2015 vyjmenoval chyby, jichž se Češi u italských jídel dopouštějí. Jednou z nich je přemíra omáčky. „Jenže vám v ní těstoviny často spíš plavou. A to je chyba,“ uvedl pro Forbes.
Sýr přidávejte až mimo plotnu
U omáček se sýrem se vyplatí poslední krok udělat po stažení pánve z ohně. Italové tomu říkají mantecatura. Strouhaný sýr nebo kousek másla vhodíte k těstovinám a pánví svižně pohazujete, dokud se tuk nerozpustí a omáčka nezhoustne do krému.
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Důvod je jednoduchý. Při vysoké teplotě se bílkoviny ze sýra slepují do hrudek a omáčka se srazí. Pokud se vám směs na konci zdá suchá, pomůže ještě lžíce vody z vaření. Pak už stačí jen servírovat hned, dokud je všechno horké.
Zdroje: https://forbes.cz/spagety-bolognese-a-moc-cesneku-sedm-chyb-ktere-se-riccardo-lucque-snazi-cechy-odnaucit/, https://physicstoday.aip.org/quick-study/physical-properties-of-a-perfect-pasta-sauce, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/636441-vodu-z-testovin-nevylevejte-je-nenahraditelnou-ingredienci, https://www.chowhound.com/1480262/why-it-pays-finish-pasta-pan-sauce, https://energozrouti.cz/clanek/nikdy-neproplachujte-testoviny-tuhle-chybu-cesi-delaji-denne-a-kazi-si-tim-omacky, https://www.177milkstreet.com/stories/why-is-my-pasta-sauce-so-watery, https://www.tastingtable.com/870966/the-real-reason-you-should-always-finish-your-pasta-in-the-sauce