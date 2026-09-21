Tahle galetka je top – v troubě do 20 minut, minimum práce a chuť, která je naprosto božská

Křehká galetka s broskvemi a borůvkami je přesně tím druhem moučníku, který dokáže okouzlit ještě dříve, než ho ochutnáte. Její kouzlo spočívá v rustikálním vzhledu, který si na dokonalost vůbec nepotrpí. Zlatavé máslové těsto, šťavnaté broskve a tmavé borůvky spolu vytvářejí lákavou kombinaci, která připomíná bezstarostné pečení. A právě proto je galetka tak oblíbená. Nemusí mít dokonale rovné okraje ani vypadat jako z cukrárny, aby na stole sklidila úspěch.
Sladké broskve dodávají moučníku jemnost a šťavnatost, zatímco borůvky přinášejí výraznější ovocnou chuť a krásnou barvu. Vanilka podtrhne jejich přirozenou sladkost a máslové těsto vytvoří příjemný kontrast k měkkému ovoci. Recept navíc můžete snadno přizpůsobit tomu, co právě dozrává. Broskve lze nahradit nektarinkami, meruňkami nebo švestkami, na podzim se zase skvěle hodí jablka či hrušky. Pokud použijete hodně šťavnaté ovoce, vyplatí se přidat trochu více škrobu, aby náplň zůstala příjemně hustá a těsto se zbytečně nerozmáčelo.
Pokud máte doma právě zralé broskve a hrst borůvek, nemusíte přemýšlet nad složitým moučníkem. Křehká galetka je krásným důkazem, že právě jednoduché domácí pečení může být tím nejlákavějším. Výborně chutná ještě mírně teplá, jen lehce posypaná moučkovým cukrem, ale skvěle ji doplní také kopeček vanilkové zmrzliny nebo lžíce hustého bílého jogurtu.
Do mísy nasypte mouku, přidejte cukr, sůl a studené máslo nakrájené na menší kostičky. Prsty vše rychle zpracujte na jemnou drobenku. Máslo by mělo zůstat co nejvíce studené, aby bylo těsto po upečení krásně křehké.
Přidejte žloutek a 2 lžíce ledové vody. Těsto rychle zpracujte, podle potřeby přidejte ještě trochu vody, ale nepřehánějte to. Jakmile se suroviny spojí, vytvarujte těsto do bochánku, zabalte ho a dejte na 30 minut do chladničky.
Mezitím připravte ovoce. Broskve omyjte, rozpulte, odstraňte pecky a nakrájejte na silnější plátky. V míse je opatrně promíchejte s borůvkami, třtinovým cukrem, bramborovým škrobem a vanilkovým extraktem.
Vychlazené těsto rozválejte na lehce pomoučené ploše do kruhu o průměru přibližně 32 cm. Přendejte ho na plech vyložený pečicím papírem a snažte se s těstem zbytečně nemanipulovat. Uprostřed ponechte dostatek prostoru pro ovoce.
Ovoce rozložte do středu těsta tak, aby kolem něj zůstal volný okraj široký přibližně 5 cm. Broskve a borůvky rozprostřete rovnoměrně, ale nemačkejte je do těsta. Volné okraje potom postupně přehněte přes část ovoce.
Vejce rozšlehejte a potřete jím přehnuté okraje těsta. Nakonec je posypte cukrem, který během pečení vytvoří příjemně křupavou a zlatavou krustu. Troubu mezitím předehřejte na 190 °C.
Galetku vložte do předehřáté trouby a pečte 40–45 minut. Hotová bude ve chvíli, kdy bude těsto na okrajích krásně zlatohnědé a ovoce změkne a začne pouštět šťávu. Pokud by okraje během pečení tmavly příliš rychle, můžete je ke konci volně překrýt alobalem.
Upečenou galetku nechte před podáváním alespoň 10–15 minut zchladnout. Ovocná náplň se během této doby mírně zpevní a galetka se bude lépe krájet. Podávat ji můžete samotnou, s moučkovým cukrem, vanilkovou zmrzlinou nebo hustým bílým jogurtem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová