Tahle domácí Vegeta je top – bez chemie, poctivá a 1 z várky mám koření na celý rok. Chuťově je úplně jinde než ta z obchodu

Domácí Vegeta bez chemie s kurkumou představuje absolutní kulinářský poklad, který vnese do vaší kuchyně čirou vůni přírody a poctivou chuť čerstvé zeleniny. Zapomeňte na umělé kostky a průmyslová dochucovadla! V této výjimečné domácí směsi se potkává sladkost mrkve a pastináku s hlubokou chutí celeru, pórku, fenyklu a česneku, které doplňuje svěží aroma libečku, petrželky a pažitky. Přidaná kurkuma navíc koření dodá nejen krásně zářivou zlatavou barvu, ale i cenné zdravotní benefity.
Historie zeleninových kořenicích směsí se začala psát v padesátých letech 20. století v Chorvatsku, kde vznikla ikonická univerzální přísada do jídel. Původní myšlenka však vycházela z tradičního uchovávání kořenové zeleniny a bylinek, které hospodyňky odpradávna sušily na zimu, aby měly po celý rok po ruce koncentrovanou chuť zahrádky. Z nutričního hlediska je domácí verze nesrovnatelně hodnotnější než jakákoli kupovaná varianta. Usušená zelenina si zachovává spoustu vlákniny, minerálů a vitamínů. Zářivá kurkuma je navíc známá svými silnými protizánětlivými účinky a podporou trávení, zatímco čisté bylinky jako libeček fungují jako přírodní podpora chuti k jídlu.
Největší předností této univerzální dochucovací směsi je její úžasná variabilita a udržitelnost. Je to dokonalý způsob, jak zpracovat přebytky úrody ze zahrádky nebo zeleninu, která by jinak zůstala nevyužitá v přihrádce lednice. Složení si můžete snadno přizpůsobit vlastním preferencím – milovníci pikantnějších tónů mohou přisypat špetku mletého zázvoru či sušené chilli, pro ještě hlubší chuť se zase hodí přidat sušené lesní houby nebo špetku majoránky. Domácí směs využijete při přípravě vývarů, zeleninových krémů, rizota i při nakládání masa na grilování a na suchém, temném místě vám vydrží skvělá po dlouhé měsíce.
Pórek, fenykl, oloupaný celer, petržel, mrkev a pastinák nakrájejte a vložte do mixéru. Přidejte oloupané stroužky česneku, cibuli a ingredience rozmixujte najemno.
Směs přendejte do větší mísy, promíchejte ji a rozprostřete na plech pokrytý pečicím papírem. Na samostatný plech poté rozprostřete směs nasekané pažitky, petrželky a libečku.
Zeleninu vložte do předehřáté horkovzdušné trouby na 80 °C a sušte ji 2,5–3 hodiny. Během sušení zeleninu aspoň dvakrát promíchejte, aby se usušila rovnoměrně.
Poznámka: Dvířka trouby nechte pootevřená, aby z ní mohla odcházet vlhkost. Dvířka můžete zafixovat držadlem vařečky.
Bylinky sušte při 50 °C po dobu 1–1,5 hodiny. Obě usušené směsi nechte v troubě zcela vychladnout a poté je smíchejte dohromady.
Koření poté vsypte do mixéru a rozmixujte najemno. Následně ho smíchejte se solí, pepřem, kurkumou, mletou sladkou paprikou a kukuřičným škrobem.
Domácí Vegetu bez chemie přendejte do čisté sklenice, kterou uzavřete a uchovávejte na tmavém a suchém místě.
Poznámka: Díky tomuto receptu můžete získat až 350 g koření.
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Zdroj receptu: Hanuma kocht – Hanumina kuhinja
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová