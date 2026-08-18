Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Tahle dětská knížka se válí Čechům na půdě. Netuší, že za ni sběratelé nabízí klidně i 50 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Skoro každá česká rodina ji někdy měla doma. Ohmatanou, počmáranou pastelkami a […]
Tahle dětská knížka se válí Čechům na půdě. Netuší, že za ni sběratelé nabízí klidně i 50 000 Kč

Tahle dětská knížka se válí Čechům na půdě. Netuší, že za ni sběratelé nabízí klidně i 50 000 Kč

Zdroj: Extrafit.cz
Reklama
Další články z Extrafit.cz
Za socialismu to nosil skoro každý chlap. Dnes za to sběratelé neváhají dát i 50 000 Kč. Nemáte to ještě po dědovi v krabici?
Za socialismu to nosil skoro každý chlap. Dnes za to sběratelé neváhají dát i 50 000 Kč. Nemáte to ještě po dědovi v krabici?
Kolik bere řidič sanitky za noční výjezdy a svátky? Částka na výplatnici vám vyrazí dech
Kolik bere řidič sanitky za noční výjezdy a svátky? Částka na výplatnici vám vyrazí dech

Většina lidí si řidiče záchranky spojí s náročnou a nevděčnou prací za […]

Za totality hrálo v každém obýváku a dnes ho sběratelé vykupují až za 40 000 Kč. Nestojí tohle rádio u vás na chalupě?
Za totality hrálo v každém obýváku a dnes ho sběratelé vykupují až za 40 000 Kč. Nestojí tohle rádio u vás na chalupě?

Skoro každá domácnost jedno takové měla. Dřevěnou nebo bakelitovou bedýnku se svítící […]

Kolik si za měsíc vydělá ředitel obyčejné základní školy? Částku si může dohledat každý a leckoho posadí na zadek
Kolik si za měsíc vydělá ředitel obyčejné základní školy? Částku si může dohledat každý a leckoho posadí na zadek

Když si představíte ředitele menší základní školy někde v okresním městě, nejspíš […]

Kolik bere recepční v pražském čtyřhvězdičkovém hotelu za měsíc i s nočními? Až to číslo uvidíte, budete koukat
Kolik bere recepční v pražském čtyřhvězdičkovém hotelu za měsíc i s nočními? Až to číslo uvidíte, budete koukat

Naleštěná podlaha, vůně kávy z lobby baru a personál, který vás vítá […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.