Tahle česká klasika nikdy neomrzí: Na Nova Cinema poběží nejkrásnější letní komedie všech dob

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Středa je jako úsek dálnice uprostřed dlouhé cesty. Začátek týdne máte za sebou, víkend je ještě daleko. Právě proto si zasloužíte odpoledne, které voní sluncem, pokosenou loukou a vodou v rybníce.
Čeká vás romantická komedie plná hlášek, slavných herců a hudby, která se vám zaryje pod kůži. Hlavní hrdinkou je mladá městská intelektuálka s pečlivě naplánovaným životem a upjatým partnerem po boku. Stačí jediný pohled do očí tajemného muže u vody a její jistoty se začnou hroutit.
Ten muž přitom pod nedbalým zevnějškem skrývá hlubokou lidskost i chuť žít. Proč vyměnil traktor za pastýřskou hůl? A přežije křehký letní cit střet s předsudky městské rodiny?
Na jedné straně stojí městský pragmatismus a chatařský klid, na druhé obyčejná bezprostřednost a nehrané lidské vztahy. Právě tenhle střet dělá z letní podívané příběh, který zahřeje.
Léto, které voní svobodou: legenda se jmenuje Léto s kovbojem
Je to Léto s kovbojem z roku 1976, hravá československá komedie režiséra Iva Nováka. Psycholožku Doubravku hraje Daniela Kolářová, svérázného Honzu Macháčka Jaromír Hanzlík a sebestředného studenta medicíny Boba Oldřich Vízner.
Doubravka přijíždí s Bobem na letní byt. Jejich nalinkovaná existence dostane první trhlinu ve chvíli, kdy na procházce potká Honzu.
Mnozí ho mají za pasáka krav odjakživa, ve skutečnosti je to kvalifikovaný traktorista. Družstvo ho dočasně degradovalo za trest po opileckém poklesku a ztřeštěné sázce, kvůli níž přišel o řidičský průkaz. Místo volantu mu tak zbyla pastýřská hůl a stádo družstevních krav.
Pád do bahna na první pokus a babičky na place
Natáčení provázely výzvy, které by jiné štáby zlomily. Daniela Kolářová tehdy souběžně točila film Na samotě u lesa a k tomu pečovala o ročního syna Šimona. Bral se s ní na plac a produkci zachraňovaly obětavé babičky.
Pastevecké scény vznikaly na Českolipsku se zvířaty zapůjčenými z místních družstev. Jaromír Hanzlík se musel narychlo naučit zacházet s dobytkem. Krávy ale nejednaly podle scénáře, a tak režisér nechal hercům široký prostor pro improvizaci. Dialogy se rodily přímo před kamerou.
Ikonická scéna, v níž Doubravka v šatech a s plnou síťovkou žbluňkne do bahnitého rybníka, se povedla hned na první záběr. Na náročnější plavání ve vodě už režisér raději použil dvojnici.
Ve filmu zazářili také Marie Rosůlková, Dana Medřická, Bohuš Záhorský, Slávka Budínová a Josef Somr. Hudbu složil Petr Hapka, kameru měl na starosti Rudolf Milič st. Námět i scénář napsala Jaromíra Kolárová podle vlastní knižní předlohy.
Proč si ho diváci pamatují dodnes
Jeden z věrných diváků film popsal slovy: „Léto s kovbojem je laskavá romantická komedie, místy pouze romance, místy svižná a hravá komedie. Nejsilnější zbraní je dokonalá a upřímná sehranost ústřední herecké dvojice.“
Podobně o snímku mluví odborníci z Národního filmového archivu: „Scenáristce se povedlo skloubit požadavky barrandovské dramaturgie na angažovanou romanci s čistou žánrovou podívanou. Vznikla tak jedna z mála romantických komedií sedmdesátých let, které pozornost publika dodnes zajišťuje inteligentní nadsázka, pohodová letní atmosféra i přesné herecké obsazení.“
Středeční odpoledne, které stojí za to
Snímek Léto s kovbojem vysílá stanice Nova Cinema ve středu 21. října 2026 od 15:00 do 17:00. Pokud vám odpoledne nevyjde, stanice zařadila reprízy na úterý 20. října od 18:00 a neděli 18. října od 16:05.
Dvě hodiny s láskou, sluncem a pádem do rybníka dokážou střed týdne proměnit v malé léto. Pamatujete si, jak jste se u téhle komedie smáli poprvé? A koho z rodiny si k ní tentokrát přisednete?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná