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Tahle česká klasika nikdy neomrzí: Na Nova Cinema poběží nejkrásnější letní komedie všech dob

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Středa chce letní únik: romantická komedie o střetu dvou světů, ztraceném řidičáku a lásce u vody.
Tahle česká klasika nikdy neomrzí: Na Nova Cinema poběží nejkrásnější letní komedie všech dob

Tahle česká klasika nikdy neomrzí: Na Nova Cinema poběží nejkrásnější letní komedie všech dob

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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