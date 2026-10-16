Tahle barva oblečení ubere ženám po šedesátce až 10 let. Stylistky ji doporučují na podzim i v zimě

Když venku zezlátne listí a ráno už je potřeba bunda, sáhne většina z nás do skříně po osvědčené jistotě. Černý kabát, šedý svetr, tmavé kalhoty. Pohodlné a praktické. Obličej ale v šeru chladných měsíců potřebuje trochu barvy víc než kdy jindy. A jeden odstín se v radách módních poradkyň pro ženy po šedesátce objevuje pořád dokola.
Deset let z občanského průkazu samozřejmě žádná barva nesmaže. Stylistky se ale shodují, že správně zvolený odstín u obličeje dokáže pleť rozjasnit a celkový dojem osvěžit, takže žena působí živěji.
Vínová má hloubku i šmrnc
Řeč je o vínové barvě, které se v módě říká také burgundy. Vzniká z červené, do které se přimíchá trocha fialové nebo hnědé. Výsledek proto nekřičí, a přesto má sytost, které si na člověku všimnete.
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Stylistky, které radí ženám po padesátce a šedesátce, ji pravidelně zařazují mezi nejlichotivější barvy pro zralou pleť. Oceňují, že oblečení dodá eleganci a hloubku a přitom nepůsobí přehnaně. Módní expertka Maria Velniceriu ji pro americký magazín Best Life označila za odstín, který každému outfitu přidá trochu luxusu.
Foto: Magnific.com Proč patří k podzimu a zimě
Stylistky ji počítají mezi klasiky podzimního šatníku a doporučují ji i na zimu, kdy se nosí silnější látky a tmavší tóny. K chladnému období se hodí přirozeně, protože působí teple a útulně.
Nejvíc vynikne na vlněném kabátě, sametu nebo hrubém úpletu. Těžší materiály její sytost ještě podtrhnou.
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Kdo si na vínový kabát netroufne, nemusí ho hned kupovat. Tuhle barvu lze nosit jako hlavní hvězdu oblečení, ale stejně dobře funguje jen jako drobný akcent.
Vyzkoušet ji můžete třeba na hedvábném šátku uvázaném u krku, na pleteném baretu nebo na kožené kabelce. Pokud vás chytne, přidejte halenku nebo svetr a časem třeba i zimní kabát.
Foto: Magnific.com Barvy, které jí sedí Šedá a béžová
Nejjistější volba pro každý den. Šedé kalhoty nebo béžový kabát vínovou zklidní a celek působí uhlazeně.
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Krémová halenka nebo svetr vedle vínové prosvětlí tvář. Tmavě modrá s ní zase tvoří elegantní dvojici, která vypadá upraveně a přitom nenuceně.
Tmavě zelená nebo hořčičná
Pro ženy, které se barev nebojí. Vínová se s oběma odstíny dobře snese a výsledek připomíná procházku podzimním parkem.
Foto: Magnific.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://bestlifeonline.com/clothing-colors-look-younger/, https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-moda-kosmetika-letosnimu-podzimu-vladne-vinova-40490417, https://blog.petitedressing.com/7-color-mistakes-that-age-women-over-60-instantly-and-7-that-uplift-their-outfit/, https://blog.petitedressing.com/9-winter-color-pairings-that-look-fresh-not-frumpy/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-hrejiva-moda-v-barvach-podzimu-40119262, https://oglmove.com/blogs/style/does-burgundy-go-with-everything
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