Tahle 1 zapomenutá polévka bývala hitem nedělních obědů. Dnes ji uvaříte za pár korun a hrnec je prázdný jako první

Bývaly doby, kdy polévka otevírala rodinný oběd a často z ní byla ta nejoblíbenější část celého jídla. Jedna se přitom vařila skoro z ničeho. Stačila na ni hrstka surovin, které měl doma každý, náklady se vešly do pár korun a u stolu po ní děti sahaly jako první. Dneska ji hodně lidí zná spíš z dětství než ze současné kuchyně, i když nese docela honosné jméno.
Polévka, kterou hospodyně vykouzlily z mála
Řeč je o milionové polévce. Patří mezi klasiky staré české kuchyně z časů, kdy se doma nevyhazovalo a z hrstky surovin se muselo navařit pro celou rodinu. Základ byl vždycky skromný: trocha kořenové zeleniny, kousek tuku, voda nebo vývar a nenáročná zavářka z vejce a mouky nebo krupičky.
Přesto z toho vznikla sytá polévka, která pořádně zahřála a zahnala hlad. Dlouhá léta se objevovala na obědě ve školách i v rodinách, takže ji pamatuje celá jedna generace. Postupně ale zmizela z jídelníčků, protože ji vytlačily modernější recepty a rychlé polotovary. Vrací se až teď, kdy lidé znovu řeší ceny potravin a hledají poctivé jídlo bez zbytečností.
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Proč zrovna milionová, když jde o tak obyčejné jídlo? Vysvětlení koluje hned několik a žádné není to jediné správné. Nejčastěji se říká, že za jméno mohou drobná zrníčka krupičky, kterých je v talíři takové množství, že by se nedala spočítat, jako by jich byly miliony.
Druhá verze míří na chuť. Polévka prý navzdory pár korunám na surovinách chutná jako za milion. A do třetice se nabízí praktický výklad. Zvládnete ji narychlo, s pár korunami v ruce a v takovém množství, že se u stolu nají celá domácnost i nečekaná návštěva. V některých rodinách nebo krajích jí přezdívali taky školková, protože se často objevovala právě v jídelnách.
Co si nachystat do hrnce
Kouzlo téhle polévky je v tom, že se přizpůsobí tomu, co máte doma. Přesto pár surovin tvoří pevný základ. Budete potřebovat:
Přečtěte si také: Plná myčka a nádobí pořád špinavé? Stačí vyčistit 1 malé sítko, o kterém většina lidí neví kořenovou zeleninu (mrkev, kousek petržele a celeru), tuk na osmahnutí, litr vývaru nebo vody, pár lžic krupičky, jedno vejce.
Když má recept tak krátký seznam ingrediencí, záleží o to víc na tom, co do něj dáte. U mrkve sázejte na tvrdé kořeny se sytou barvou, protože vláknité nebo zvadlé kusy dokážou výslednou chuť pěkně srazit. Vývar udělá víc než obyčejná voda, ať už sáhnete po drůbežím, hovězím nebo zeleninovém. Jako tuk se hodí máslo nebo sádlo, s nimi bude výsledek plnější. A pokud chcete jemnější zavářku, vezměte jemnou nebo dětskou krupičku, ta se provaří nejrychleji.
Postup zvládne i úplný začátečník Nejdřív nahrubo nastrouhejte kořenovou zeleninu a nechte ji chvíli zesklovatět na rozehřátém tuku, ať se rozvoní a chytne barvu. Kdo má rád výraznější chuť, přidá na začátku i najemno nakrájenou cibuli osmaženou dozlatova. Osmahnutou zeleninu zalijte horkým vývarem a nechte ji povařit doměkka. Pak přisypte krupičku, ale pomalu a za stálého míchání. Právě tady se dělá klasická chyba. Když ji vysypete do hrnce naráz, sesedne se do žmolků, se kterými už nic nesvedete. Nechte ji pár minut probublávat, než změkne a tekutina se lehce zahustí. Úplně nakonec stáhněte teplotu co nejníž a rozšlehané vejce vlévejte do horké polévky tenkou stružkou. Míchejte přitom tak dlouho, dokud se nesrazí do jemných vloček. Dosolte, posypte petrželkou nebo pažitkou a je hotovo. Přečtěte si také: Kašlu na drahé restaurace. Uvařil jsem oběd pro 4 lidi a vyšel mě na 150 Kč
Celá příprava vám zabere zhruba půl hodiny, takže ji zvládnete i po příchodu z práce.
Přípravu milionové polévky zvládne i úplný začátečník a hotová je zhruba za půl hodiny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč hrnec zmizí jako první
Nenajdete v ní kopec masa ani hromadu zeleniny, přesto milionová polévka zasytí a dětem zachutná skoro pokaždé. Právě proto u stolu často mizí jako první a hrnec zůstane vyškrábaný do dna. Přidává jí na oblibě i to, že připomene chuť dětství a domova.
Navíc si ji snadno upravíte podle nálady. Chcete vydatnější verzi? Vmíchejte hrášek nebo pár kousků zbylého pečeného kuřete a z lehké polévky je rovnou plnohodnotný oběd. Někdo místo krupičky dělá drobné noky z vaječného těstíčka, jiný přihodí stroužek česneku nebo špetku muškátového oříšku. Doma si ji kdysi každý upravoval po svém a nikdo neřešil, čí postup je ten pravý. A právě ta volnost dělá milionovou polévku sympatickou dodnes.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/milionova-polevka-snadny-rychly-recept, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/retro-recepty-milionova-polevka/, https://www.toprecepty.cz/clanky/11034-milionova-polevka-nasich-babicek-nestoji-skoro-nic-jedna-prisada-z-ni-udela-vydatny-obed/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/milionova-polevka-jako-od-babicky-a-za-par-korun-pripomente-si-tento-recept-naseho-detstvi/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42240-retro-milionova-polevka