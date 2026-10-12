Tahle 1 zapomenutá omáčka se vařila na Hané k nedělní pečeni. Suroviny stojí kolem 115 Kč

Sladké švestky a slané uzené maso na jednom talíři? Dnes to zní jako nápad moderního kuchaře, jenže na Hané tuhle dvojici znali už naši předkové. Omáčka, o které je řeč, se z domácích jídelníčků pomalu vytrácí. Přitom nevyžaduje žádné kuchařské umění a nákup na ni udělá jen malou díru do peněženky.
Sladké švestky vedle uzeného
Jde o švestkovou omáčku, které se na Hané říkalo trnčenica. Je hustá, tmavá a voní skořicí. Na jazyku je nejdřív sladká, potom přijde lehce kyselý tón citronu.
Nejvíc vynikne vedle plátku uzeného masa. Kouřová slanost masa a sladkost švestek se navzájem vyvažují a právě v tom spočívá celé kouzlo. Omáčka se nalévá teplá a jako příloha k ní patří knedlík, houskový i bramborový.
Přečtěte si také: Babiččin trik na hrachovou polévku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude moučná Sladkost švestkové omáčky vyvažuje kouřovou slanost uzeného masa. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nákup vyjde kolem 115 korun
Hlavní roli hrají švestková povidla a sušené švestky. Povidla dnes koupíte prakticky v každém obchodě. Na Rohlíku stála na začátku října 2026 sklenice povidel Hamé (440 g) 76,90 Kč a dvousetgramový sáček sušených vypeckovaných švestek Yutto 38,90 Kč v běžné ceně. Dohromady tedy necelých 116 korun.
Máslo, hladkou mouku, cukr, skořici, hřebíček a nové koření má většina domácností ve spíži, takže za ně obvykle nic navíc nedáte. Omáčka bude krémovější, když do ní těsně před podáváním vmícháte trochu smetany. Citron, smetanu ani uzené maso, ke kterému se omáčka podává, do součtu nepočítáme.
Surovina Balení Cena na Rohlíku (začátek října 2026) Švestková povidla Hamé sklenice 440 g 76,90 Kč Sušené vypeckované švestky Yutto sáček 200 g 38,90 Kč Máslo, hladká mouka, cukr, skořice, hřebíček, nové koření většina domácností má ve spíži obvykle nic navíc Dohromady za povidla a sušené švestky necelých 116 Kč Rychlá verze z povidel a poctivější se švestkami Přečtěte si také: Ani bujón, ani maggi. Koprovka bude chutnat jako od babičky díky 1 surovině, kterou přidávala na konci
Nejrychleji omáčku uvaříte jen z povidel.
Na lžíci másla zpěňte stejné množství mouky, aby vznikla světlá jíška. Vmíchejte do ní povidla a zřeďte je vývarem na hustotu, která vám vyhovuje. Pak omáčku zhruba deset minut nechte zvolna probublávat se špetkou skořice, nastrouhanou citronovou kůrou a solí.
Někdo na závěr přidá lžíci tuzemáku.
Hanácký postup zabere víc času. U plotny počítejte zhruba s hodinou a švestky je potřeba připravit už večer předem.
Večer zalijte sušené švestky červeným vínem. Kdo víno nechce, vystačí si s vodou. Ráno je přendejte do hrnce, podlijte trochou vody, ve které se vařilo uzené, přihoďte hřebíček a pár kuliček nového koření a vařte, dokud se švestky nerozpadnou. Na másle připravte světlou jíšku, vmíchejte do ní rozvařené švestky a nakonec přidejte povidla a citron. Přečtěte si také: Kolik si vydělá pekař v malé vesnické pekárně za 1 noc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Vývar z uzeného dodá omáčce slanou hloubku, kterou samotná povidla nemají.
Pokud vám omáčka připadá příliš kyselá, klidně ji ještě přislaďte. Omáčka má být hladká, proto ji při spojování s jíškou poctivě promíchejte.
Odkud se vzala trnčenica
V názvu se skrývá lidové slovo trnky, kterým se na Moravě švestkám dodnes běžně říká. Švestkové omáčky se vařily i v jiných krajích. Hanáci si tu svou ale oblíbili natolik, že se objevovala skoro na každé svatební hostině. Dochované popisy ji spojují hlavně s Olomouckem a střední Moravou.
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Ve všední dny se na Hané vařilo jednoduše a maso bylo spíš vzácností. Na stůl se dostávalo hlavně při svatbách a jiných slavnostech. Právě k němu se švestková omáčka nosila.
Ze svatebních tabulí do vzpomínek
Na svatbách dnes trnčenici potkáte jen výjimečně, i když úplně nezmizela. Najdete ji na lístcích restaurací zaměřených na tradiční českou kuchyni a občas i na regionálních gastrofestivalech. Program Slováckého festivalu chutí a vůní v uherskohradišťském skanzenu Rochus v roce 2022 sliboval návštěvníkům uzené maso doplněné bramborovým knedlíkem a právě švestkovou omáčkou.
Sladkoslané spojení má přitom v české kuchyni dlouhou tradici. Staré kuchařky ho doporučovaly a třeba kapra na černo se sladkou povidlovou omáčkou vařily domácnosti dávno předtím, než na štědrovečerní stůl dorazil kapr smažený s bramborovým salátem.
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Zdroje: https://catvusa.com/czech-cookbook/soups/smoked-meat-with-plum-sauce/, https://www.cooklikeczechs.com/?p=16315, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-zlinsky-kraj-skanzen-rochus-v-uherskem-hradisti-provoni-tradicni-slovacke-pokrmy-214628, https://forbes.cz/kapr-na-cerno-vanocni-vecere-jak-si-ji-dopravala-slechta/, https://www.rohlik.cz/724411-hame-povidla-svestkova, https://www.rohlik.cz/1465361-yutto-svestky-susene-vypeckovane, https://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/zajimavosti/hanacke-recepty-svestkova-omacka-neboli-trncenica