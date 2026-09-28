Tahle 1 zapomenutá buchta bývala chloubou podzimních nedělí. Dnes ji upečete za pár korun a plech zmizí do večera

Byly neděle, kdy se do celého domu vkradla vůně pečeného těsta, skořice a šťavnatých švestek. Švestková buchta na plechu patřila k podzimu stejně samozřejmě jako spadané listí a ranní mlhy nad zahradou. Dnes ji hodně rodin vyměnilo za koupený zákusek, a přitom si vystačí s pár obyčejnými surovinami a hodinou času. Kdo ji jednou upeče znovu, hned pochopí, proč po ní kdysi celá rodina sahala tak ráda.
Vůně, která se z nedělí vytratila
Modré švestky kdysi rostly skoro v každé zahradě a na konci léta jich bývalo víc, než se stihlo sníst. Ze sklizně se pak celý podzim vařila povidla, plnily knedlíky a hlavně pekla vláčná buchta na plechu. K nedělní kávě patřila stejně samozřejmě jako procházka po obědě.
Modré švestky bývaly na podzim skoro v každé zahradě a velká část sklizně mířila do vláčné buchty na plechu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Časem ji z kuchyní vytlačily hotové zákusky z obchodu a moučníky, které netrvá dlouho připravit. Recept se přitom nikam neztratil, jen se na něj přestalo myslet. A to je věčná škoda, protože ho zvládne i naprostý začátečník a z plechu mizí neuvěřitelně rychle.
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Poctivá varianta stojí na kynutém těstě. Do vlažného mléka rozdrobíte droždí s lžičkou cukru, počkáte, až kvásek nabude, a zaděláte ho s moukou, vejci, špetkou soli a trochou oleje nebo rozpuštěného másla. Těsto pak necháte asi hodinu odpočívat, dokud nezdvojnásobí objem, a rozválíte ho na plech vyložený papírem.
Kdo nemá čas ani chuť hlídat kynutí, sáhne po litém hrnkovém těstě. Smíchá zhruba dva a půl hrnku polohrubé mouky, hrnek cukru, hrnek mléka, půl hrnku oleje, dvě vejce a prášek do pečiva, směs nalije rovnou na plech a má vystaráno během pár minut. Výsledek je o něco lehčí a příprava znatelně rychlejší.
Obě varianty přehledně srovnává následující tabulka:
Parametr Kynuté těsto Lité hrnkové těsto Suroviny droždí, vlažné mléko, lžička cukru, mouka, vejce, špetka soli, olej nebo rozpuštěné máslo dva a půl hrnku polohrubé mouky, hrnek cukru, hrnek mléka, půl hrnku oleje, dvě vejce, prášek do pečiva Kynutí těsto necháte asi hodinu odpočívat, dokud nezdvojnásobí objem odpadá, směs se nalije rovnou na plech Náročnost přípravy je potřeba pohlídat kynutí hotové během pár minut Výsledek poctivá varianta o něco lehčí Tajemství je v drobence a vrstvě švestek Přečtěte si také: Ani cibule, ani česnek. Do guláše patří 1 koření, které Maďaři přidávají celá staletí
Ať zvolíte kteroukoli cestu, o chuti nakonec rozhodne drobenka. Připravíte ji tím, že mezi prsty promnete studené máslo, hrubou mouku a cukr, dokud nevznikne hrudkovitá směs. Někdo do ní zapracuje špetku skořice, jiný lžíci mletého máku, se kterým dostane koláč docela nový rozměr.
Švestky mezitím omyjete, vypeckujete a naskládáte řezem nahoru hustě vedle sebe, ať je buchta pořádně šťavnatá. Posypete je skořicovým cukrem, navrch rozprostřete drobenku a plech putuje do trouby vyhřáté zhruba na 180 °C. Za třicet až čtyřicet minut bývá hotovo, propečení jen ověříte špejlí.
Hlídejte hlavně tloušťku vrstvy. Čím tenčí těsto na plechu je, tím dřív bývá upečené, takže se řiďte spíš barvou drobenky než minutkami. Vychladlý koláč pak nakrájejte na čtverce a zlehka pocukrujte.
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Půvab švestkové buchty je i v ceně. Švestky u nás dozrávají od konce července do září a pozdní odrůdy vydrží až do začátku října, takže právě na podzim jsou nejlevnější a nejchutnější. Kdo má strom na zahradě, má hlavní surovinu prakticky zadarmo.
Zbytek tvoří věci, které má doma skoro každý, tedy mouka, cukr, vejce, mléko a špetka droždí nebo prášku do pečiva. Celý plech tak vyjde jen na několik desítek korun a v pohodě zasytí celou rodinu.
Když švestky zrovna nejsou po ruce
Buchtu si nemusíte odpírat ani mimo sezonu. Poslouží i švestky mražené, zavařené nebo sušené, jen z nich necháte odkapat přebytečnou šťávu, aby těsto nezvlhlo. Chuť podzimu si tak přinesete do kuchyně i uprostřed zimy.
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Hotový moučník vydrží vláčný i pár dní, když ho necháte přikrytý na chladnějším místě, ideálně v dóze nebo pod utěrkou, aby povrch nevyschl. Popravdě k tomu ale málokdy dojde. Vůně linoucí se z trouby spolehlivě svolá celou domácnost, a tak plech obvykle zmizí ještě týž večer.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/tradicni-podzimni-recepty/, https://www.toprecepty.cz/recept/7533-rychly-svestkovy-kolac-s-makem/, https://www.centrum.cz/clanek/hrnkova-buchta-s-ovocem-lita-primo-na-plech-a-bez-vazeni-surovin-do-hodiny-je-hotovo-163079, https://prima-receptar.cz/cervenec-zari-doba-zrani-svestek-jak-ale-poznate-ze-jsou-skutecne-zrale-a-pripravene-ke-sberu/, https://cooky.cz/domaci-svestkova-buchta-po-staru-mekke-testo-stavnate-ovoce-a-drobenka/